網上熱話｜九記牛腩一杯熱水盛惠$16 網民揭因1事必須賣咁貴：影衰香港

香港食粉麵的店舖多不勝數，幾乎每區都會有至少一兩間專食粉麵而味道不俗的麵檔，而價錢亦十分極端，部分較平民的一碗牛腩麵約40蚊碗，而一些著名的明星麵檔則有機會賣到成百蚊。位於中號的老字號麵檔「九記牛腩」一向出名賣得貴，惟因好多明星鍾意幫襯，加上大批旅遊書、網上攻略大肆推介，因而就算賣得貴仍然吸引大量食客排隊等食。不過，日前就有食客將九記牛腩的餐牌上傳至社交平台，全因食客如果想在食麵時嗌杯熱水，售價竟然高達$16，引起大批網民熱議。

老字號麵檔出名售價貴 一杯熱水盛惠$16 有時諗唔到食咩的話，粉麵舖絕對是一個好選擇，只因食物種類夠多之餘，部分粉麵舖甚至會賣埋飯，總有一種啱心水。惟粉麵舖的價錢其實差異很大，在平民麵檔和明星麵檔中，叫同一款麵食的價錢有機會相差2-3倍。早前，一位食客在幫襯位於中環的老字號麵檔「九記牛腩」時，就被其飲品的價錢震懾。在事主分享的照片中，可見九記牛腩的飲料種類繁多，而最吸睛的絕對是一杯水竟然要價$16！

網民揭因1事必須賣咁貴 揚言食客應該理解？ 事主就被九記牛腩的熱水震懾，除了影相與一眾網民分享之外，更寫道「一杯熱水要16蚊，不如淨係賣熱水咪得囉，一定賺得多過而家」。不過，有網民就唔同意事主的睇法，更揭露九記牛腩「必須」將熱水賣得咁貴的原因！有網民表示食肆其實全靠水吧賺錢，只因飲品成本低，可以「撈到多啲油水」，更指其實食肆「咁做係用心良苦」，全為「等你嗌飲品而唔係淨飲水」，又表示「人地明碼實價」、「覺得唔抵可以唔嗌」，揚言食客應該嘗試理解店家的難處。