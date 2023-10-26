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生活
2023-10-26 18:00:00

網上熱話｜九記牛腩一杯熱水盛惠$16 網民揭因1事必須賣咁貴：影衰香港

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網上熱話｜九記牛腩一杯熱水盛惠$16 網民揭因1事必須賣咁貴：影衰香港

網上熱話｜九記牛腩一杯熱水盛惠$16 網民揭因1事必須賣咁貴：影衰香港

香港食粉麵的店舖多不勝數，幾乎每區都會有至少一兩間專食粉麵而味道不俗的麵檔，而價錢亦十分極端，部分較平民的一碗牛腩麵約40蚊碗，而一些著名的明星麵檔則有機會賣到成百蚊。位於中號的老字號麵檔「九記牛腩」一向出名賣得貴，惟因好多明星鍾意幫襯，加上大批旅遊書、網上攻略大肆推介，因而就算賣得貴仍然吸引大量食客排隊等食。不過，日前就有食客將九記牛腩的餐牌上傳至社交平台，全因食客如果想在食麵時嗌杯熱水，售價竟然高達$16，引起大批網民熱議。

不過，日前就有食客將九記牛腩的餐牌上傳至社交平台，全因食客如果想在食麵時嗌杯熱水，售價竟然高達$16，引起大批網民熱議。（圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

不過，日前就有食客將九記牛腩的餐牌上傳至社交平台，全因食客如果想在食麵時嗌杯熱水，售價竟然高達$16，引起大批網民熱議。（圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

老字號麵檔出名售價貴 一杯熱水盛惠$16

有時諗唔到食咩的話，粉麵舖絕對是一個好選擇，只因食物種類夠多之餘，部分粉麵舖甚至會賣埋飯，總有一種啱心水。惟粉麵舖的價錢其實差異很大，在平民麵檔和明星麵檔中，叫同一款麵食的價錢有機會相差2-3倍。早前，一位食客在幫襯位於中環的老字號麵檔「九記牛腩」時，就被其飲品的價錢震懾。在事主分享的照片中，可見九記牛腩的飲料種類繁多，而最吸睛的絕對是一杯水竟然要價$16！

 

有時諗唔到食咩的話，粉麵舖絕對是一個好選擇，只因食物種類夠多之餘，部分粉麵舖甚至會賣埋飯，總有一種啱心水。（圖片來源：小紅書） 惟粉麵舖的價錢其實差異很大，在平民麵檔和明星麵檔中，叫同一款麵食的價錢有機會相差2-3倍。（圖片來源：小紅書） 早前，一位食客在幫襯位於中環的老字號麵檔「九記牛腩」時，就被其飲品的價錢震懾。（圖片來源：小紅書）

網民揭因1事必須賣咁貴 揚言食客應該理解？

事主就被九記牛腩的熱水震懾，除了影相與一眾網民分享之外，更寫道「一杯熱水要16蚊，不如淨係賣熱水咪得囉，一定賺得多過而家」。不過，有網民就唔同意事主的睇法，更揭露九記牛腩「必須」將熱水賣得咁貴的原因！有網民表示食肆其實全靠水吧賺錢，只因飲品成本低，可以「撈到多啲油水」，更指其實食肆「咁做係用心良苦」，全為「等你嗌飲品而唔係淨飲水」，又表示「人地明碼實價」、「覺得唔抵可以唔嗌」，揚言食客應該嘗試理解店家的難處。

 

事主就被九記牛腩的熱水震懾，寫道「一杯熱水要16蚊，不如淨係賣熱水咪得囉，一定賺得多過而家」。事主就被九記牛腩的熱水震懾，除了影相與一眾網民分享之外，更寫道「一杯熱水要16蚊，不如淨係賣熱水咪得囉，一定賺得多過而家」。事主就被九記牛腩的熱水震懾，除了影相與一眾網民分享之外，更寫道「一杯熱水要16蚊，不如淨係賣熱水咪得囉，一定賺得多過而家」。（圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組） 不過，有網民就唔同意事主的睇法，更揭露九記牛腩「必須」將熱水賣得咁貴的原因！（圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組） 有網民表示食肆其實全靠水吧賺錢，只因飲品成本低，可以「撈到多啲油水」，更指其實食肆「咁做係用心良苦」，全為「等你嗌飲品而唔係淨飲水」。（圖片來源：小紅書）

大批網民鬧爆：俾杯水係基本

雖然部分網民理解九記牛腩一杯熱水賣$16的做法，惟仍有大批網民感到十分不滿，直指「俾杯水真係好基本」、「16蚊杯真係過分咗」，又表示「好多麵舖都會俾杯水」、「有時唔係想飲，係浸下啲餐具」，更反駁「水賣貴啲先會嗌嘢飲」的網民指「唔通用可樂洗筷子？」有網民又指現時「唔係唔理解」、「係根本濫收錢」，更笑言「熱水16蚊，凍水係唔係要再加2蚊」、「咁貴只會令顧客反感」、「遊客鬼知你咁多嘢，只會覺得香港人連杯水都收錢」。

（圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組） （圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組） （圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）
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