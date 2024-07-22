網上熱話｜九龍塘疑現拐騙案？ 普通話男求幫忙送M巾 內地頻傳同類事件

女生們留意！九龍塘疑出現新型「拐騙」案，一名女生於小紅書發文，指日前在九龍塘浸會大學附近遇到一名可疑男子，要求她幫助送衛生巾給廁所的女朋友，但後來男子匆匆離開，她回神後想到事件有3大疑點，於是在網上搜尋資料，駭然發現原來內地發生過類似案件，更有網民留言指在九龍塘浸會大學及城市大學附近的南山邨都遇過類似的古怪男子！

男人求幫忙送衛生巾 留下3大疑點 該女生在小紅書以「浸會九龍塘附近有拐騙！搶劫！女孩子注意！」為題發文，她表示上周五（7月19日）早上，在九龍塘窩打老道和森麻實道交界處遇到「疑似可怕騙局」，該名男子是「兩廣長相」、約1.7米高，而且是操台灣腔，女事主一開始以為他是遊客，男子上前問她會否說普通話，之後表示其女朋友在附近廁所需要衛生巾。樓主表示自己沒有帶，但幾步後想起有「1個小的」可以應急，於是好心想回頭折返，卻看到男子匆匆離去，感覺有異，「我突然意識到他進不去廁所，不是我給他衛生巾就完事，是要我送進去」，並列出3大疑點，包括「附近廁所？在哪兒？」、「他為什麼不在廁所門口攔人問？」，以及「附近九龍塘地鐵站就有7-11，女生墊些紙也能先出來」。 該女生愈想愈不對勁，想起曾看過這種「陷阱」，於是在網上翻查，發現「男人求助幫送衛生巾，真實目的讓人不寒而慄」騙案，她提醒附近大學、中學女生要小心注意，以防萬一，「今天回過頭才覺驚險，曾想報警……希望這事是我反應過度」。

怪男屢次出沒大學借衛生巾 更令人不安的是，帖文下有不少網民留言，指自己竟然同樣在附近浸會大學遇過同一個男人，同樣也是詢問有沒有衛生巾，「我在對面巴士站也遇過！那個人太奇怪了我就沒理他，要不是看到你的帖子，我到現在還以為單純只是遇到怪人，原來這麼危險」、「剛從學校出來就遇到這個了！男的穿著黃色格子村衫！個子不高！說他女朋友在洗手間！HKBU的姐妹注意了！我是在逸夫校區天橋公交站附近下麵遇到他的！」 更有人表示早在2月就已經遇過類似經歷：「二月我在香島中學對面702路車站遇到了一樣的情況，是個黝黑精瘦的男人，大概二三十歲，身高173左右大家小心」。