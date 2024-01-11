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生活
2024-01-11 12:40:00

網上熱話｜人妻婚前保留處女身 婚後驚揭丈夫因1事方決定追求 崩潰想離婚網民嘲：小事化大

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人妻婚前保留處女身 婚後驚揭丈夫因1事方決定追求 崩潰想離婚網民嘲：小事化大

人妻婚前保留處女身 婚後驚揭丈夫因1事方決定追求 崩潰想離婚網民嘲：小事化大

旁人一向難以定奪男女之間的關係，只因家家有本難念的經，二人之間的相處和思維模式難以獲得所有人讚同。早前，一位與丈夫結婚近10年的人妻就主動向傳媒投稿，直指自己在20出頭的時候認識了現時的丈夫，二人的感情和相處本應相安無事，惟日前卻突然被前同事告知一個秘密，直指她的丈夫當年之所以決定追求她，全因背後的1個賭局。事主得知後崩潰想離婚，惟大批網民卻反而力撐男方，更反問她為何「坦白都係錯？」

早前，一位與丈夫結婚近10年的人妻就主動向傳媒投稿，直指自己在20出頭的時候認識了現時的丈夫，二人的感情和相處本應相安無事，惟日前卻突然被前同事告知一個秘密。（圖片來源：tvN《今生是第一次》劇照）

早前，一位與丈夫結婚近10年的人妻就主動向傳媒投稿，直指自己在20出頭的時候認識了現時的丈夫，二人的感情和相處本應相安無事，惟日前卻突然被前同事告知一個秘密。（圖片來源：tvN《今生是第一次》劇照）

人妻婚前保留處女身 打工期間有大量男同事追求

早前，一位人妻主動向傳媒投稿，分享自己遇到的無助事情。她表示自己在20出頭的時候，曾在一間電話服務中心工作，當時的同事普遍都較年輕，因此大家在工作期間都會吹下水打發時間。而坦誠的事主當時就曾向同事們提及因為家人的牧師的關係，自己20多年來一直保留處女身，事主揚言自己在坦白後，曾一度以為自己會被同事排斥，卻沒料到竟意外的受歡迎，更引起多名男同事熱烈追求。

 

她表示自己在20出頭的時候，曾在一間電話服務中心工作，當時的同事普遍都較年輕，因此大家在工作期間都會吹下水打發時間。（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照）

她表示自己在20出頭的時候，曾在一間電話服務中心工作，當時的同事普遍都較年輕，因此大家在工作期間都會吹下水打發時間。（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照）

與丈夫結婚近10年 突然驚揭對方因1事方決定追求

事主坦言有大批男同事追求令她感到困擾，惟其中一名男同事卻由始至終都表現得十分有禮，二人由交換電話「煲電話粥」開始，慢慢了解並交往後，最後成為了她現時的丈夫。雖然二人已相識及結婚近10年，但早前在前同事的告知下，意外得知當年公司的男同事之間曾經打賭，鬥快奪取事主的童貞，而事主現時的丈夫亦有參與賭局，並明顯成為了賭局的最終勝利者。

 

事主坦言有大批男同事追求令她感到困擾，惟其中一名男同事卻由始至終都表現得十分有禮，二人由交換電話「煲電話粥」開始，慢慢了解並交往後，最後成為了她現時的丈夫。（圖片來源：tvN《今生是第一次》劇照） 雖然二人已相識及結婚近10年，但早前在前同事的告知下，意外得知當年公司的男同事之間曾經打賭，鬥快奪取事主的童貞，而事主現時的丈夫亦有參與賭局，並明顯成為了賭局的最終勝利者。（圖片來源：tvN《今生是第一次》劇照）

事主崩潰想離婚 網民反撐男方：坦白都係錯？

事主得知真相後十分崩潰，而在質問丈夫後，對方亦坦承曾經的過錯，又強調「只是男人之間的幼稚行為」，直指賭局令二人認識，後續愛上並結婚完全是真心相對。惟事主對此事難以忘懷，更正積極考慮離婚。大批網民就此發表自己的看法，有網民認同對方「一開始就有私心」、「點都有條刺」，惟大批網民卻直斥事主「小事化大」、「男人都係下身思考，呢啲應該一早知唔洗太驚訝​​」、「處女唔係全世界得一個」、「最緊要相處時認真」，又反問事主既然丈夫勇於承認，為何「坦白都係錯」，認為二人不應為此事放棄10年感情。

 

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（圖片來源：Facebook@大埔TAI PO） （圖片來源：Facebook@大埔TAI PO） （圖片來源：Facebook@大埔TAI PO）
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