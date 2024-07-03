網上熱話｜人妻懷疑老公搭上40歲陪月 7字短訊傷透心：真心好震驚

要維持一段關係確有很多學問，當中最重要的就是對彼此信任。早前一位人妻在討論區上發文，指自己在生仔後請了陪月幫忙照顧自己和初生嬰兒，由生完到陪月完約1個月一直相安無事，惟近日卻發現老公與陪月疑似繼續有聯絡，對方更主動以7字短訊「傳情」，令事主傷透心！

人妻生仔後請陪月 事後懷疑老公出軌 不少人生仔後都鍾意請陪月，可以幫手照顧初生嬰兒外，又能幫媽媽補身。早前一位人妻就在討論區發文，她表示生仔後聘請陪月幫手照顧，而在坐月期間到與對方完約都一直相安無事。豈料，在完約近一個月後，事主卻突然發現老公與陪月竟疑似有路！？

40 歲陪月突傳7字短訊 事緣事主在該名陪月完約一個月後，突然發現老公「whatsapp叮左一聲」，而在她「唔覺意眼尾掃左一野」後，竟發現「係陪月問候我老公」，對其說「親，吃午飯沒哈」。據悉，該名陪月現年約40歲，年齡未算相差太遠，因而令事主十分驚訝，揚言「究竟我睇左D咩??」、「真心覺得好震驚」、「唔敢問..但點解佢地仲有聯絡??」，更向一眾網民求救道「請問大家有冇類似不幸經驗，會點處理？」