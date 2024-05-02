網上熱話｜元朗花店出招吸引顧客 $20一束花仲送1物 網民反應兩極

自從疫情後全面開關，不少港人都習慣北上吃喝玩樂，全因內地的物價較香港低廉，港人可以用較低價錢買入相同的東西，亦令香港經濟大受打擊，零售業及食肆更是首當更衝，出現結業潮。不過，香港仍有不少價廉物美的店舖等待大家發掘。早前一位港女在社交平台上發文，直指元朗一間花店出招吸引顧客，不但一束鮮花僅賣$20，埋單更會即時送上1物，引來大批網民熱烈爭議。

元朗花店出招吸客 $20一束花仲送1物 不時都會聽到有港人在放假時北上消費，寧願耗費過關來回的時間，仍不願留港消費，令本地經濟轉差。想在慘淡市場中突圍，部分商舖就各出奇招，盼能吸引顧客幫襯。一位港女在社交平台上發文，直指元朗一間花店出招吸客，一束約有15枝的新鮮梔子花不但僅售$20，埋單時更即場再送一個造型花樽，性價比高到發文者不禁揚言「不得不留港消費」，勢要「賤物鬥窮人」。

部分網民有相同經歷 成功令人留港消費 發文者的購物經歷引來網民關注，有部分網民表示這間花店在香港各區有不少分店，近日不時都遇到相同優惠，紛紛留言分享自己的見聞。有網民指自己的母親在大埔花店買花時，「10枝共$10，仲送花樽」，直言平到「太crazy」，亦指除了鮮花售價平之外，「花樽都10幾20蚊」，認為此舉絕對能夠吸引港人留港消費。