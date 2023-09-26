網上熱話｜內地人才不屑為永居當七年「韭菜」 列3點力數香港不是：要先貢獻一波

近年不少香港人移居海外，在人才不斷流失的情況下，港府致力吸引內地專才來港發展，期望能夠保持社會運作如常，惟早前就有自稱是內地人才的網民就此發文，不但句句直擊要害指自己不屑來港，更列出3點拒為香港永久居留權要做七年「韭菜」。這位網民的觀點毒辣，引來大批同樣由內地移居香港的網民紛紛表示同意，而當有香港網民嘗試反擊時，更被發文者以1句強勢駁回，可見發文者對香港確實怨言多多！內地專才認為來港是做香港政府的「韭菜」。

內地人才不屑來港 發文斥要拿永居需付上不少代價 香港近年致力吸引內地專才來港發展，惟早前就有一位自稱是內地人才的網民在小紅書上發文，直指自己不屑來港。他表示自從這個措施生效後，的確吸引了不少內地的「高知分子」轉移到香港發展，而這些人的目的亦「簡單粗暴」，「就是奔著孩子的教育和香港護照來著」。發文者對來港發展的好處尚算心水清，但他在權衡利弊後，就認為若要為了取得香港永久居留權而需要付出如此多代價，在他的角度來看覺得不太值得。

列3點力數香港不是 來港要受百般壓榨？ 發文者表明「拿永居的代價還是不小呢」，隨後列3點力數香港不是，當中包括「房租隨著這麼多高才優才進來」而上升不少，而且很多業主眼見現時這個趨，紛紛要求租金要「年付」，即一次過付一年租金，令他無奈嘆「新移民屬於弱勢群體，也只能由著房東」。又指「經過之前幾年疫情，香港的經濟其實並不好」，而且「通貨膨脹，物價上漲」，生活壓力十分大。最後，發文者更指香港雖然貌似福利好，「但是福利好是利好低收入群體」，「這一波引進的人才，沒資格享用這些福利，比如公屋，比如公立醫院」。