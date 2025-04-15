打工仔分享與內地同事相處 頻send = = 疑不滿 早前，一位打工仔在社交平台分享與內地同事合作的趣事，他直言「初初拍大陸同事做野」時，「覺得佢地好無禮貌」，只因每次「問親野，叫佢地覆」，來自內地的同事都會回覆「= = 」，以為這個符號等於「無奈眼神」的事主不禁表示「心諗做乜X無奈我地」。

事後揭符號背後意思 誤會持續一段時間後，事主方發現內地同事所用的「= =」，其實與香港人的用法和意思不一樣，當香港網民感到無奈時，有機會使用「= = 」或「- -」等去表達，惟內地同事則視之為「等等」的意思。因此事主每次叫內地同事覆嘢時，對方回覆「= =」，其實是想讓其「等等」、「請稍候」的意思。

網民搞笑互動 事主就認為這個絕對是兩地職場文化不同的例子之一，而對於內地人視「= =」為「等等」，不少香港網民都認為十分混淆，「我覺得好討厭，打文字唔得咩，成日打埋呢啲符號」、「淨係打機見過，打機用語返公司用真係好kam」。亦有人嘗試將這個用法加入廣東歌的歌詞，例如「講分手不需要 =、= = 都不會合襯」、「=你=你=你 一世一世=你」，直接用「=」代替所有「等」字。