網上熱話｜內地大學畢業生離家來港發展 開螺螄粉店月賺60萬 港網民：明明好難食

在很多人心目中，大學畢業是一件理所當然的事，只因想踏入社會的話，擁有大學學歷無疑只是一張入場券，加上現時遍地都是大學生，有時就算有大學畢業的資歷，搵工仍然會面對重重難關。早前，一位內地知名大學的畢業生在接受訪問時，就表示自己放棄了在內地搵工的機會，反而毅然來港開食店做老闆。他在片中表示自己事事親力親為，不但成功在香港開了第一間螺螄粉店，現時每個月更大賣8,000-10,000碗螺螄粉，月賺60萬！
內地大學畢業生來港發展 開螺螄粉店親力親為
不時都會聽到有大學生說畢業即失業，只因現時遍地大學生，要搵到合適又福利好的工作的確十分困難。早前，一位在武漢大學畢業的內地男生在接受博主訪問時，就表示自己雖然在內地知名大學畢業，更主修財務管理這個尚算熱門的學科，惟他在畢業後未有如以往安排般留在內地發展，反而毅然決定來港開店。他在旺角開了全港第一間專食螺螄粉的店舖，而片中亦可看到他凡事親力親為，幾乎每天都會到店內幫手煮粉、準備食材和開蛋漿「炸蛋」。
年僅28歲月賺60萬 分享開店3大要素：與學歷無關
博主直指認為他年紀好細，而他亦大方表示自己出生於1995年，現時年僅28歲，當初之所以決定來港開店全因他的弟弟對飲食業有研究，而他自己則在上海生活多年，對螺螄粉的口味有份執著，因而決定來港闖一番事業。他表示現時每日基本上可以賣出200至300碗螺螄粉，一個月則會賣出約8,000至10,000碗，每月營業額約60萬左右。被問道一個大學生賣螺螄粉會否覺得浪費時，他就表示其實做老闆「跟學歷無關」，最緊要是「吃得了苦」、「敢做」和「有領導力」。
內地人力撐口味夠正宗 港網民耍手擰頭：好難食！
雖然事主的心態獲博主和大批網民激讚，亦有大批內地網民力撐他所做的螺螄粉口味夠正宗，直指「去香港旅遊，吃過他家粉，真的夠臭的！並且價格在香港我覺得算是很實惠了，在上海吃螺螄粉有時都比這個貴，喜歡吃螺螄粉的人真的可以衝他家」，但螺螄粉對於香港網民來說就不太受落。有香港網民揚言「吃過這家店，很難吃，米線都是硬的」、「重味精的湯，吃完要不停喝水」、「一整碗都是酸味」，亦有網民質疑內容真實性，「都是提前寫好的劇本！」