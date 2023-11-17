網上熱話｜內地大學畢業生離家來港發展 開螺螄粉店月賺60萬 港網民：明明好難食

內地大學畢業生離家來港發展 開螺螄粉店月賺60萬 港網民：明明好難食

在很多人心目中，大學畢業是一件理所當然的事，只因想踏入社會的話，擁有大學學歷無疑只是一張入場券，加上現時遍地都是大學生，有時就算有大學畢業的資歷，搵工仍然會面對重重難關。早前，一位內地知名大學的畢業生在接受訪問時，就表示自己放棄了在內地搵工的機會，反而毅然來港開食店做老闆。他在片中表示自己事事親力親為，不但成功在香港開了第一間螺螄粉店，現時每個月更大賣8,000-10,000碗螺螄粉，月賺60萬！

內地大學畢業生來港發展 開螺螄粉店親力親為 不時都會聽到有大學生說畢業即失業，只因現時遍地大學生，要搵到合適又福利好的工作的確十分困難。早前，一位在武漢大學​​畢業的內地男生在接受博主訪問時，就表示自己雖然在內地知名大學畢業，更主修財務管理這個尚算熱門的學科，惟他在畢業後未有如以往安排般留在內地發展，反而毅然決定來港開店。他在旺角開了全港第一間專食螺螄粉的店舖，而片中亦可看到他凡事親力親為，幾乎每天都會到店內幫手煮粉、準備食材和開蛋漿「炸蛋」。

年僅28歲月賺60萬 分享開店3大要素：與學歷無關 博主直指認為他年紀好細，而他亦大方表示自己出生於1995年，現時年僅28歲，當初之所以決定來港開店全因他的弟弟對飲食業有研究，而他自己則在上海生活多年，對螺螄粉的口味有份執著，因而決定來港闖一番事業。他表示現時每日基本上可以賣出200至300碗螺螄粉，一個月則會賣出約8,000至10,000碗，每月營業額約60萬左右。被問道一個大學生賣螺螄粉會否覺得浪費時，他就表示其實做老闆「跟學歷無關」，最緊要是「吃得了苦」、「敢做」和「有領導力」。