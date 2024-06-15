網上熱話｜內地女中環海傍瞓地打卡 一身打扮成網民焦點：真係睇到皺晒眉

去旅行打卡乃人之常情，不少人都喜歡為旅程留下紀念，更有人會專程為旅行襯衫，期望在照片中以最佳狀態示人。早前一位內地女生，不但專程來港到中環碼頭打卡留念，更以一身戰衣上陣，打扮惹人注目，就連影相的Pose亦十分奔放，令一眾網民不禁表示「睇到皺晒眉」！
內地女中環海傍打卡 一身打扮成焦點
不少內地旅客都會專程來港四處打卡，部分更會特意襯衫著到靚一靚才影相，期望能以最佳狀態示人，為青春及旅程留下紀念。早前一位內地女正正有同感，直指自己來港旅遊時，特意到中環的海傍打卡，以摩天輪為背景大影特影，她認為「在香港拍的照片好好看」，卻不敢發放到自己於社交軟件的「朋友圈」內，貌似因為一身打扮實在太過引人注目！
甫士拍得住模特兒 疑公眾地方意圖寬衣
發文者大方分享在「下天星小輪旁的台階」的照片，又指該地方有很多「好看的機位」，加上有個很會拍照的朋友，令她在海傍拍下了「數不盡的人生照片」、「發不完根本發不完」。從她的照片中，可看到她的衣著打扮和姿勢都較為奔放，一件黑色無肩帶抹胸背心，配上一條超短黑色熱褲，腳上則穿上一對白色長靴。而在拍照時，發文者先以白色短襯衫作為道具，狀似要解開上衣，隨後更索性脫下露出香肩，以美人魚姿態半躺在梯級上。
大批網民無眼睇：真係皺晒眉
發文者的姿勢充分演繹出「瞓身打卡」，亦引來很多網民熱烈關注。有網民認同發文者的身材「一等一的好」，但她的衣著和造型則令人「覺得很奇怪」，認為「這樣的穿著凹造型」無疑是「用力過猛」。又指「不明白為什麼可以這樣坐在地上」、「我在街上跌了東西，可以不要的我也不會拾回」、「真的很髒」，更有網民直指表明「看到照片第一眼我就皺眉頭了」、「其實真的不太好看，沒想到大家跟我一樣的想法」。