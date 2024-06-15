網上熱話｜內地女中環海傍瞓地打卡 一身打扮成網民焦點：真係睇到皺晒眉

去旅行打卡乃人之常情，不少人都喜歡為旅程留下紀念，更有人會專程為旅行襯衫，期望在照片中以最佳狀態示人。早前一位內地女生，不但專程來港到中環碼頭打卡留念，更以一身戰衣上陣，打扮惹人注目，就連影相的Pose亦十分奔放，令一眾網民不禁表示「睇到皺晒眉」！

不少內地旅客都會專程來港四處打卡，部分更會特意襯衫著到靚一靚才影相，期望能以最佳狀態示人，為青春及旅程留下紀念。早前一位內地女正正有同感，直指自己來港旅遊時，特意到中環的海傍打卡，以摩天輪為背景大影特影，她認為「在香港拍的照片好好看」，卻不敢發放到自己於社交軟件的「朋友圈」內，貌似因為一身打扮實在太過引人注目！

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發文者大方分享在「下天星小輪旁的台階」的照片，又指該地方有很多「好看的機位」，加上有個很會拍照的朋友，令她在海傍拍下了「數不盡的人生照片」、「發不完根本發不完」。從她的照片中，可看到她的衣著打扮和姿勢都較為奔放，一件黑色無肩帶抹胸背心，配上一條超短黑色熱褲，腳上則穿上一對白色長靴。而在拍照時，發文者先以白色短襯衫作為道具，狀似要解開上衣，隨後更索性脫下露出香肩，以美人魚姿態半躺在梯級上。