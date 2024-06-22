網上熱話｜內地女串同胞訪港只識打卡 2大熱門景點堆滿人：跟風就最叻！

到外地旅遊想影多啲相留念乃人之常情，正如香港人「回鄉」到日本亦鍾意到處影相睇風景，為旅程留下倩影。不過有時一些熱門打卡地迫滿人的話，的確會對當地人生活造成影響。早前一位內地女發文呻自己來港旅遊時，因為熱門景點迫滿內地同胞而難以影相，當中又以兩大打卡熱點最為誇張，令她不禁怒轟一眾同胞「淨係識跟風」，引來大批網民熱議。

內地女呻訪港難影相 發文串同胞只識打卡 到外地旅遊時鍾意影相打下卡在所難免，但有時影得太過火又或是排隊人龍愈來愈長的話，的確會對當地人造成很多麻煩和不便。早前一位內地女生在來港旅遊時，正因為太多人影相打卡而感到不滿。她先是形容一眾同胞為「一生要出片的中國人」，只因在她來港期間，發現很多熱門景點都人頭湧湧，令同樣想影相留念的她「拍不了一點」。

2 大熱門景點堆滿人 怒轟內地人只識跟風 她表示，在一眾香港景點中，以兩個地方最熱門，包括堅尼地城的一間海邊咖啡店，以及尖沙咀的星光大道。她豪言自己「去香港沒有100次也有50次了」，疫情開放後發現訪港打卡的人數急速增長，「打卡拍照都要排長龍了，這是我之前沒有遇到過的」，更頻頻苦呻香港「人多人多人多」。而眼見一條長長人龍在堅尼地城等候打卡，事主就直言自己「不理解」為何值得拍照，更揚言「跟風的人真的太多了」。