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2024-01-10 13:00:00

網上熱話｜內地女住香港迪士尼酒店突然爆玻璃 提3大要求被拒網民反撐園方：唔賠就啱！

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內地女住香港迪士尼酒店突然爆玻璃 提3大要求被拒網民反撐園方：唔賠就啱！

內地女住香港迪士尼酒店突然爆玻璃 提3大要求被拒網民反撐園方：唔賠就啱！

香港的主題樂園雖然不算大，但總能吸引不少遊客到訪，感受一下奇妙又歡樂的氣氛。不過，一位內地女遊客日前到香港迪士尼時，就遭遇不愉快經歷，更搞到要報東張投訴。據悉，事主在12月30號至31號時，一家三口一同入住香港迪士尼探索家酒店，本以為能夠開開心心倒數跨年，沒料到房內浴室的玻璃突然爆破，令到事主一家嚇窒。而最令事主憤怒的，是自己向園方提出3大要求後，對方竟然一直堅拒滿足，更頻頻力撐所用的乃安全玻璃，引來大批網民熱議。

不過，一位內地女遊客日前到香港迪士尼時，就遭遇不愉快經歷，更搞到要報東張投訴。（圖片來源：小紅書）

不過，一位內地女遊客日前到香港迪士尼時，就遭遇不愉快經歷，更搞到要報東張投訴。（圖片來源：小紅書）

內地女來港住香港迪士尼酒店 遇不快經歷致電東張投訴

早前，一位內地女以「千萬別去香港迪士尼探索家酒店！勸退！」，全因事主指自己在12月30日至31號期間，帶同母親和女兒，一行三人入住香港迪士尼探索家酒店，並預訂了「豪華客房」，本以為可以一家人溫馨地倒數迎接2024年，豈料卻突然遇上意外。事主激動地表示「當晚是晚上11時20分左右，我覺得太累了，就想說休息一會再洗澡。突然衛生間發出了一大聲「嘭」一下巨響，整度玻璃門都炸裂了，像廢片一樣」。意指酒店房內的浴室玻璃並不安全，令她們一家受到驚嚇，最後更要致電東張投訴。

 

早前，一位內地女以「千萬別去香港迪士尼探索家酒店！勸退！」，全因事主指自己在12月30日至31號期間，帶同母親和女兒，一行三人入住香港迪士尼探索家酒店，並預訂了「豪華客房」。（圖片來源：小紅書） 本以為可以一家人溫馨地倒數迎接2024年，豈料卻突然遇上意外。（圖片來源：小紅書） 事主激動地表示「當晚是晚上11時20分左右，我覺得太累了，就想說休息一會再洗澡，突然衛生間發出了一大聲「嘭」一下巨響，整度玻璃門都炸裂了。（圖片來源：小紅書）

爆玻璃後提3大要求 園方反應令其嬲爆

雖然事主一行三人並未受傷，但她就強調玻璃碎片彈到女兒杯子上，玻璃碎更跌到兩張床中間，「精神上都是被嚇到了」。有指迪士尼園方已即時為他們換房，惟事主就不太滿意，並續向園方提出3大要求，包括「一，要道歉；二，要就這2天房費免單（免費住宿）；三，對我母親跟女兒進行一定的解釋，不管是物資上還是精神上、經濟上的解釋，我覺得也可以」，惟迪士尼方卻堅拒所有要求，更向其表示「會由第三方保險公司跟我接洽，意思就是迪士尼不願意跟我有什麼連繫的」。

 

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雖然事主一行三人並未受傷，但她就強調玻璃碎片彈到女兒杯子上，玻璃碎更跌到兩張床中間，「精神上都是被嚇到了」。（圖片來源：小紅書） 有指迪士尼園方已即時為他們換房，惟事主就不太滿意，並續向園方提出3大要求，包括「一，要道歉；二，要就這2天房費免單（免費住宿）；三，對我母親跟女兒進行一定的解釋，不管是物資上還是精神上、經濟上的解釋，我覺得也可以」。（圖片來源：小紅書）

園方堅持玻璃安全 網民力撐迪士尼：唔賠就啱！

事主向東張投訴後，節目組亦有向園方提出查詢，而對方則回應指事件中無人受傷，亦即時換房，對事件已展開調查，事後亦有同事主致歉，並強調每間房內使用的玻璃都是強化玻璃，為安全玻璃之一，在業界普遍使用。大批網民就此熱議，有網民怒斥事主西客，「酒店都即時換咗房俾你」、「咁樣爆玻璃，一啲傷都無，有可疑」，更指事主「目的只係R著數」、「碰玻璃黨出現了」。

（圖片來源：YouTube@東張+） （圖片來源：YouTube@東張+） （圖片來源：YouTube@東張+）
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