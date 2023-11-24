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生活
2023-11-24 18:00:00

網上熱話｜內地女來港兩個月即遇好人好事 粥舖職員1舉動令其淚崩 網民：港人超有人情味

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網上熱話｜內地女來港兩個月即遇好人好事 粥舖職員1舉動令其淚崩 網民：港人超有人情味

網上熱話｜內地女來港兩個月即遇好人好事 粥舖職員1舉動令其淚崩 網民：港人超有人情味

雖然不時都會看到有人談論中港矛盾之事，但其實人與人之間的相處就像一面鏡，當你願意用真心善待他人時，自己定必也會收獲善意作為回報。早前，一位由內地來港讀書的女生就在社交平台上發文，直指自己剛剛來港兩個月，仍未能習慣香港的飲食口味，惟當她在馬鞍山一間粥店提出自己的特別要求後，職員不但即時欣然接受，更主動做出1窩心舉動令其淚崩。發文引來大批內地網民留言，紛紛表示有共嗚之外，更大讚香港人都十分溫暖！

由內地來港讀書的女生就在社交平台上發文，直指自己剛剛來港兩個月，仍未能習慣香港的飲食口味，惟當她在馬鞍山一間粥店提出自己的特別要求後，職員不但即時欣然接受，更主動做出1窩心舉動令其淚崩。（圖片來源：TBS《逃避雖可恥但有用》劇照）

由內地來港讀書的女生就在社交平台上發文，直指自己剛剛來港兩個月，仍未能習慣香港的飲食口味，惟當她在馬鞍山一間粥店提出自己的特別要求後，職員不但即時欣然接受，更主動做出1窩心舉動令其淚崩。（圖片來源：TBS《逃避雖可恥但有用》劇照）

內地女來港兩個月 因未習慣香港口味提出特別要求

香港地小人多，雖然大家都生活在壓力大的環境下，但其實仍然是一個處處充滿人情味的地方。早前，一位由內地來港讀書的女生就在社交平台上發文，直指「第一次在香港因受到陌生人強烈的照顧哭出來」。她表示在11月初時，因為「天氣很冷，穿不多，又剛不好來了姨媽」，因此很想喝點又甜又熱的東西，故進入了一間位於馬鞍山的粥店。香港的粥店大多賣鹹​​粥為主，惟她指「大陸北方的我，來香港兩個月從未喝過熟悉的甜粥，想都沒想，就張口問了」，原以為粥店的職員會一口拒絕，沒想到對方竟然欣然接受，而事主亦再次表示「白粥給我放點紅糖就行」。

 

香港地小人多，雖然大家都生活在壓力大的環境下，但其實仍然是一個處處充滿人情味的地方。（圖片來源：小紅書） 早前，一位由內地來港讀書的女生就在社交平台上發文，直指「第一次在香港因受到陌生人強烈的照顧哭出來」。（圖片來源：小紅書） 她表示在11月初時，因為「天氣很冷，穿不多，又剛不好來了姨媽」，因此很想喝點又甜又熱的東西。（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

粥舖職員欣然接受 1窩心舉動令其淚崩

在職員接受請求後，事主已覺得十分感動，只因「這是菜單沒有的東西，而且店裡很忙，我想很少人會接受這樣的請求」。事主又指在落單後，等了約20分鐘，期間她亦因為肚子不舒服而趴在桌上休息，當時旁邊的爺爺曾主動問她「是不是頭疼呀？」，而在粥終於上桌時，她感到十分錯愕，因為職員給她的粥並非普通「白粥加紅糖」，而是「大大一碗，裡面紅棗是切開去核的、桂圓幹是大顆透亮的、紅糖不甜不淡，就連米都是質量很好很香的​​」，這個窩心舉動令她不禁揚言「吃到嘴裡那一刻我真的很想哭。完全…是我熟悉的味道。怎能這麼像」。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

大讚港人好溫暖 內地網民有共嗚：真的很感謝

事主坦言自己被粥店職員的窩心舉動而感動，又在文末大讚港人其實大部分都好溫暖，覺得自己自來港後「每天都在接受各種善意」，「例如我每天打招呼的飯店大叔曾認出我丟的手機支架，並且記住我房間為我送回」、「有一個姐姐在比賽場地老遠拽來自己的老公，為了用信用卡幫快餓死的我付午餐」，直指「在陌生的地方感受到善意，是莫大的幸運和幸福吧」。她的發文引來大批內地網民留言，有網民指香港部分店員「服務態度超級好，特別耐心也特別溫柔」、「這邊人很細心，總之很感謝」，亦有網民表示「上次從深圳回來站很久腰痛，結果一個爺爺居然看出來還問我要不要坐，當時一下子淚崩」。

 

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（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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