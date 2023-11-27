網上熱話｜內地女來港工作後揭職場黑暗 香港同事1行為令她嚇窒：停止無用社交吧

內地女來港工作後揭職場黑暗 香港同事1行為令她嚇窒：停止無用社交吧

香港人的返工時間很長，自踏入職場後，基本上與同事見面的時間比見屋企人更多，所以有一班志同道合的好同事的確十分重要。不過，不時都會聽到有人因為職場的人事關係而令自己十分痛苦，嚴重更會影響工作表現。早前，一位由內地來港工作的女生就在社交平台上發文，直指自己難以融入香港同事之中，不但在一起食飯時完全搭唔到嘴，更被香港同事的1個惡毒行為嚇怕，揚言與他們相處壓力很大。部分網民就唔認同她的見解，更反問她「為何要與同事做朋友」？

內地女來港工作數月 與同事食飯完全搭唔到嘴 職場上遇到不好的人和事的話，絕對會影響返工的心情和表現。早前，一位由內地來港工作的女生就在小紅書上發文，直指「真的沒有辦法和香港同事成為朋友」。她表示自己來港工作幾個月，亦曾與香港的同事食過幾次飯，惟她卻每一次都「完全插不上話」，因此令她感到十分尷尬和無助。

揭香港職場黑暗 揚言香港同事1行為令她嚇窒 除了無法與香港的同事好好溝通外，她亦列出一個同事們的可怕行為，直指自己「經常聽到他們批評別人的言行舉止」，而她因為剛工作還不認得清所有同事，因而常常「不知道說的是誰」。而同事口中的批評「都是一些比較小的事情」，例如「有的人垃圾沒有倒」、「工作問的問題多」、「上廁所用完廁紙沒有換」，令她感到壓力很大，直指其實只希望與他們「維持良好的同事關係」，但在得知他們會經常講是非後，深怕「不知道甚麼時候就會踩到他們的線，會想我不在的時候會不會說的就是我」。