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生活
2023-11-03 14:00:00

網上熱話｜內地女來港工作諸多不滿 數4項難以適應的生活習慣：下班後竟不再聯繫

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網上熱話｜內地女來港工作諸多不滿 數4項難以適應的生活習慣：下班後竟不再聯繫

網上熱話｜內地女來港工作諸多不滿 數4項難以適應的生活習慣：下班後竟不再聯繫

不同地方的工作和相處文化都不同，除了與每間公司的架構和人事息息相關外，更與地方文化有密切關係。早前，一位由內地來港工作的後生女就在社交平台上發文，指自己在工作了一段時間後，想要「狠狠吐槽一下在港工作」的生活習慣，只因她認為香港的職場和生活模式與內地相差甚遠，有時的確令她難以適應。發文者總共列了4個不滿或不習慣的位置，當中包括港人收工即失聯，以及返工無得瞓晏覺等，不過有內地網民就反而大讚香港1件事，直指十分羨慕港人的職場文化，未知大家又是否認同呢？

早前，一位由內地來港工作的後生女就在社交平台上發文，指自己在工作了一段時間後，想要「狠狠吐槽一下在港工作」的生活習慣。（圖片來源：小紅書）

早前，一位由內地來港工作的後生女就在社交平台上發文，指自己在工作了一段時間後，想要「狠狠吐槽一下在港工作」的生活習慣。（圖片來源：小紅書）

內地女來港工作諸多不滿 列4項事例稱要狠狠吐槽

每個地方的職場文化和風氣都不同，即使在同一個地方但不同的公司都會有不同的做法，更何況在不同的地方工作和生活。早前，一位由內地來港工作的女生就在小紅書上發文，直指自己要「狠狠吐槽一下在港工作」，更表明是次想討論的是「生活習慣篇」。發文者在文中一共詳列了4項事例，包括午飯、午休、語言和社交，引來大批網民熱烈討論。

 

早前，一位由內地來港工作的女生就在小紅書上發文，直指自己要「狠狠吐槽一下在港工作」。（圖片來源：小紅書） 她表明是次想討論的是「生活習慣篇」。（圖片來源：小紅書） 發文者在文中一共詳列了4項事例，包括午飯、午休、語言和社交，引來大批網民熱烈討論。（圖片來源：小紅書） 在語言方面，發文者表示香港一般都會「三語夾雜」，苦呻自己有時「真的會聽不懂」。（圖片來源：小紅書） 最後在社交方面，發文者指港人「邊界感比較強」、「大家下班了就不會再聯繫，感覺同事之間很難發展為朋友」。（圖片來源：小紅書）

不解港人收工即失聯 對返工無得瞓晏覺感無奈

發文者表明要就著午飯、午休、語言和社交4方面「狠狠吐槽」，當中先是斥責香港的外賣「太貴了」，表示「中午想吃個酸菜魚，一人食的套餐要70多，配送費25」，直指「想到我在內地吃頓外賣的價格，哭了」。又指「香港同事都不午休」，因此自己只能夠趁著1小時的午飯時間「拿著我的小枕頭趴著睡覺」、「好羨慕我一些內地的朋友，中午竟然有兩個小時吃飯休息」。在語言方面，發文者表示香港一般都會「三語夾雜」，苦呻自己有時「真的會聽不懂」。最後在社交方面，發文者指港人「邊界感比較強」、「大家下班了就不會再聯繫，感覺同事之間很難發展為朋友」。

 

發文者雖然不太適應香港職場的部分生活習慣，亦不時提起自己十分羨慕和懷念在內地工作的日子。（圖片來源：小紅書） 但她仍有在文末表示「香港工作和內地工作各有各的好處」、「按時下班，沒有那麼勾心鬥角的職場，領導也願意教我」。（圖片來源：小紅書） 而她的發文亦引來網民討論，有網民表示香港外賣的配送費真的十分高昂（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） 因她認為香港的職場和生活模式與內地相差甚遠，有時的確令她難以適應。（圖片來源：小紅書） 發文者指港人「邊界感比較強」、「大家下班了就不會再聯繫，感覺同事之間很難發展為朋友」。（圖片來源：小紅書）

內地網民反而大讚香港1件事：真的十分羨慕

發文者雖然不太適應香港職場的部分生活習慣，亦不時提起自己十分羨慕和懷念在內地工作的日子，但仍有在文末表示「香港工作和內地工作各有各的好處」、「按時下班，沒有那麼勾心鬥角的職場，領導也願意教我」。而她的發文亦引來網民討論，有網民表示香港外賣的配送費真的十分高昂，「在香港除了生病從不叫外賣」，亦指在港工作真的很難識朋友。亦有內地網民大讚其實十分羨慕香港人與人之間微妙的關係，直指上司與下屬之間的相處「像朋友一樣」，「內地那套領導下屬之間的人情世故，我也搞不來」。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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