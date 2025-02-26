網上熱話｜內地女來港幫襯網紅冰室 心跳+睡不著要入院 網民：呢兩款嘢唔可以一齊飲

小紅書不時有人分享本地出名食店，來港旅遊的內地人都會跟著幫襯和打卡。早前一位內地女生與朋友來港旅遊時，就專程到訪一間本地網紅冰室，豈料食完之後竟然要入急症室，她事後在網上發文警世，叫大家小心，不過就引來網民揭法她用DeepSeek寫文，質疑事件的真實性。

這位內地女生在小红書以「血淚避雷帖 香港網紅冰室吃出急診」為題發文，劈頭指自己來港旅遊時，專程到訪一間知名網紅冰室，一行三人吃完冰室的招牌咖喱牛腩飯、凍奶茶和凍檸茶後，竟然要入醫院。

事主表示，她們一行三人在12點進食以上食物，她本人下午3點「開始心跳加速手心冒汗」、凌晨4點「躺在床上像喝了10杯咖啡睡不着」，而其餘兩位閨蜜則一個「整夜睜眼到天亮」以及「半夜3點心臟狂跳呼吸困難，緊急送急診打鎮定劑」。事主將一切責任歸咎於冰室的凍檸茶和凍奶茶，又引述指當她們要求「少冰」時，服務員「表情慌張」，疑似與事件有關。

用DeepSeek寫文惹爭議

這件事的帖文被分享至多個社交平台，不少網民認為女事主和朋友是因為「兩溝」飲了檸檬茶和奶茶，才出現「睡不著」及「心跳」等異常反應，但事主否認。又有人留言表示：「佢飲完當晚腸胃炎就話要避雷je，訓唔著，心跳... 呢啲都係正常攝入咖啡因反應...」

女事主：DeepSeek寫的，他虛構出來的

對於樓主聲稱「店員聽到要少冰神情慌張」，不少網民質疑：「少冰怎會謊張？香港人十有八九都叫少冰。」樓主回應時竟坦承：「DeepSeek寫的，他虛構出來的，不過睡不著是真的。」

不少網民知道樓主用DeepSeek寫文，即時質疑事件真實性：「沒看到作者自己都承認是DeepSeek寫的嗎......」樓主即回應說：「只有『細思極恐』那裡是它自己寫的......第二天三人分別睡不着是真的，也有一個去急診是真的......」，又指「不是第一次去香港啊，去急診那個朋友基本上每個月要去一兩次的，也不是第一次喝，怎麼之前不會這樣呢？」