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2024-02-14 14:00:00

網上熱話｜內地女來港撳錢驚見户口被清零 銀行竟以1事作解釋 網民：香港銀行很黑的！

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網上熱話｜內地女來港撳錢驚見户口被清零 銀行竟以1事作解釋 網民：香港銀行很黑的！

網上熱話｜內地女來港撳錢驚見户口被清零 銀行竟以1事作解釋 網民：香港銀行很黑的！

早削，一位內地遊客來港旅行時，打算去自已的香港銀行戶口撳錢作消費。誰知在ATM機查詢餘額後，卻驚訝地發現她的帳戶餘額變成了零！這突如其來的變化讓她感到非常震驚。她急忙查看帳戶明細，驚訝地發現銀行在12月4日扣除了一筆費用，卻一點通知都沒有收到。

她急忙查看帳戶明細，驚訝地發現銀行在12月4日扣除了一筆費用，卻一點通知都沒有收到。（圖片來源：小紅書）

她急忙查看帳戶明細，驚訝地發現銀行在12月4日扣除了一筆費用，卻一點通知都沒有收到。（圖片來源：小紅書）

戶口四萬蚊不翼而飛 銀行竟以1事作解釋

她立即聯繫銀行客服，希望能解釋這個問題。然而，客服只能記錄她的投訴，並告訴她他們將在隔天與她聯繫。尤其是在過年期間旅行時遇到這樣的糟心事，她更感無助。然而，幾天後，銀行終於與她聯繫，承認這是銀行職員的錯誤操作。他們只是「不小心」扣除了款項，並向她表示歉意，並承諾全額退款，但她仍對這次巨大的失誤感到憤怒，認為銀行應該有更嚴格的風險控制系統和操作審查機制，以避免類似問題發生。

然而，幾天後，銀行終於與她聯繫。他們承認這是銀行職員的誤操作，他們「不小心」扣除了款項。（圖片來源：小紅書） 她仍對這次巨大的失誤感到憤怒。她認為銀行應該有更嚴格的風險控制系統和操作審查機制，以避免類似問題發生。（圖片來源：小紅書）
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網民齊撐：搞大佢！報東張

雖然銀行後來解決了這個問題並退還了她的錢，但為了保護自身利益，她決定提出書面投訴。她希望這樣能引起銀行更高層的關注，並推動他們改進操作流程和風險管理系統，以避免類似問題再次發生。而不少網民支持她的決定，更有人提議應該報料去東張西望。

不少網民支持她的決定，更有人提議應該報料去東張西望，甚至報警。（圖片來源：小紅書）

不少網民支持她的決定，更有人提議應該報料去東張西望，甚至報警。（圖片來源：小紅書）

網民：香港銀行很黑的！

不少網民看完此事都表示驚訝，認為該事件不能就此完結，有網民建議事主報警，「建議你報警 40k不可能是不小心，你要求一下銀行 compliance 書面詳細回覆你，怎樣不小心產生40k charge？」更有網民表示不意外，「這年有很多内地富豪死亡。香港銀行也是帳戶清零，不通知家屬的」。甚至有人表示，曾經有同事在香港銀行存了兩萬元，但沒有給收據，後來去查才發現兩萬元不見了，銀行還不承認是櫃員私呑了，跟直言「香港銀行很黑的」。

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