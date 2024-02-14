網上熱話｜內地女來港撳錢驚見户口被清零 銀行竟以1事作解釋 網民：香港銀行很黑的！

早削，一位內地遊客來港旅行時，打算去自已的香港銀行戶口撳錢作消費。誰知在ATM機查詢餘額後，卻驚訝地發現她的帳戶餘額變成了零！這突如其來的變化讓她感到非常震驚。她急忙查看帳戶明細，驚訝地發現銀行在12月4日扣除了一筆費用，卻一點通知都沒有收到。

戶口四萬蚊不翼而飛 銀行竟以1事作解釋 她立即聯繫銀行客服，希望能解釋這個問題。然而，客服只能記錄她的投訴，並告訴她他們將在隔天與她聯繫。尤其是在過年期間旅行時遇到這樣的糟心事，她更感無助。然而，幾天後，銀行終於與她聯繫，承認這是銀行職員的錯誤操作。他們只是「不小心」扣除了款項，並向她表示歉意，並承諾全額退款，但她仍對這次巨大的失誤感到憤怒，認為銀行應該有更嚴格的風險控制系統和操作審查機制，以避免類似問題發生。

網民齊撐：搞大佢！報東張 雖然銀行後來解決了這個問題並退還了她的錢，但為了保護自身利益，她決定提出書面投訴。她希望這樣能引起銀行更高層的關注，並推動他們改進操作流程和風險管理系統，以避免類似問題再次發生。而不少網民支持她的決定，更有人提議應該報料去東張西望。