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生活
2023-11-07 14:00:00

網上熱話｜內地女來港旅遊後嘲港女胸細 列3點證港女比不上大陸女生：難怪富豪都愛我們

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網上熱話｜內地女來港旅遊後嘲港女胸細 列3點證港女比不上大陸女生：難怪富豪都愛我們

網上熱話｜內地女來港旅遊後嘲港女胸細 列3點證港女比不上大陸女生：難怪富豪都愛我們

中港兩地除了因生活習慣和文化不同而引起很多矛盾之餘，兩地人民的衣著打扮亦一直是大家關注的熱點之一，只因兩地雖然相距很近，但基本上由頭到腳的打扮都不大一致，有時更能輕易地憑衣著而一眼分出對方究竟是港女還是內地女生。早前，一位來港旅遊了1星期的內地女生就在網上發文，直指在她旅遊的過程中，發現很多港女的身材都比較普通，不但直言「沒幾個胸有我大的」，更另外列出港女兩個缺點，自豪地表示港女都比不上內地女生，「難怪香港富豪喜歡我們」，引起大批香港網民熱烈討論。

早前，一位來港旅遊了1星期的內地女生就在網上發文，直指在她旅遊的過程中，發現很多港女的身材都比較普通，不但直言「沒幾個胸有我大的」。（圖片來源：IG@aliaime）

早前，一位來港旅遊了1星期的內地女生就在網上發文，直指在她旅遊的過程中，發現很多港女的身材都比較普通，不但直言「沒幾個胸有我大的」。（圖片來源：IG@aliaime）

內地女來港旅遊1星期 事後發文嘲港女胸細

內地女生和港女的衣著一向都是網民關注的熱點之一，只因兩地的女生所行的路線和風格不盡相同，因而有時很輕易就能透過打扮而分辨出兩者的身分。早前，一位內地女生就在網上發文，指自己剛從香港旅遊了一星期回家，在這個旅程內她「偷偷觀察」街上的香港女生，發現「就沒幾個胸有我大的」，直指港女的身材一般，比不上她的胸部大小。

 

在這個旅程內她「偷偷觀察」街上的香港女生，發現「就沒幾個胸有我大的」，直指港女的身材一般，比不上她的胸部大小。（圖片來源：微博）

在這個旅程內她「偷偷觀察」街上的香港女生，發現「就沒幾個胸有我大的」，直指港女的身材一般，比不上她的胸部大小。（圖片來源：微博）

共列港女3大缺點 自豪稱：難怪香港富豪喜歡我們

除了直言港女胸細之外，發文者又另外列出兩個港女的缺陷，揚言「塌屁股的也很多」、「而且衣著打扮也很土」，意指發文者在來港旅遊的一星期中，發現港女一般胸細、屁股扁​​而且風格老土。事後，她更「同情」香港男生，直指「香港男人真可憐啊」，又自豪地表示「怪不得很多香港富豪喜歡我們大陸女生」。在她打出這兩句嘲諷說話時，更配上「掩嘴笑」的表情符號，可見她對於港女的缺點感到十分招積和沾沾自喜。

 

除了直言港女胸細之外，發文者又另外列出兩個港女的缺陷，揚言「塌屁股的也很多」、「而且衣著打扮也很土」。（圖片來源：IG@bingbing_fan） 發文者在來港旅遊的一星期中，發現港女一般胸細、屁股扁​​而且風格老土。（圖片來源：IG@bingbing_fan） 事後，她更「同情」香港男生，直指「香港男人真可憐啊」，又自豪地表示「怪不得很多香港富豪喜歡我們大陸女生」。（圖片來源：IG@bingbing_fan）

香港網民部分認同：港女點差都唔會搵大陸妹囉

發文者的豪言獲香港網民轉發至討論區，並引來大批網民熱議。有香港網民直言「駁唔到」、「不能同意更多」，只因部分港男都認同香港女生的身材一般，惟有網民就表示「前面嗰部分認同」、「後面提到打扮老土就真係好難認同」，意指網民認為港女雖然身材欠佳，但衣著打扮正常，「平時出街，只要見到啲著到勁老土，又肉酸嘅，已經9成9肯定係大陸人」。亦有網民不解發文者「哪來的自信」，反駁指「港女點差都好，都唔會搵大陸妹囉好無」。

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發文者的豪言獲香港網民轉發至討論區，並引來大批網民熱議。（圖片來源：IG@aliaime） 部分港男都認同香港女生的身材一般。（圖片來源：IG@chrissienana） 有網民就表示「前面嗰部分認同」、「後面提到打扮老土就真係好難認同」，意指網民認為港女雖然身材欠佳，但衣著打扮正常。（圖片來源：IG@chrissienana） （圖片來源：LIHKG討論區截圖） （圖片來源：LIHKG討論區截圖） （圖片來源：LIHKG討論區截圖）
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