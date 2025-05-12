網上熱話｜內地女來港睇戲玩手機被罵 反斥港人好Mean惹爭議

不少人假日都會入戲院睇戲，如果期間遇著其他觀眾大聲說話，又或是頻頻睇手機，搞到光燦燦的話，實在會影響觀影心情。不過並非所有人都了解觀影禮儀，一位內地女早前因來港睇戲期間開電話，而被港人觀眾責備，事後覺得委屈的她公開在小紅書發文，引起大批網民熱議。

內地女來港睇戲 事後不忿發文 這位內地女在小紅書上發文，劈頭直指「香港人真的好mean」，全因她與朋友在香港睇戲時，「後面一個大媽在電影開始之前就突然很大聲兇我」。後來得知因為她在等候電影開始時玩電話，令她不禁表示「電影還沒開始，我是不是有看手機的自由」。

睇戲期間玩手機 直稱唔理解港人思維 事主揚言，自己開頭「並沒有聽懂」大媽的說話，惟在電影看到一半時，大媽「突然又很大聲的指責我」，更怒斥事主「聽不懂粵語可以不來看」。認為自己無辜被罵的事主反駁指「我沒有一直玩手機，只是偶爾看一下」，更直言「覺得對方很mean」、「感受到濃濃的惡意」。

圖片來源：YouTube@安樂影片Edko Films Ltd.

網民唔撐反鬧爆 事主在文末繼續表示「確實不太理解為何電影沒開始，要兇我看手機」、「或者可以輕聲說一下」，又反斥對方「這樣子大聲兇，其實在另一種程度上也會影響別人的觀影體驗」。事件引起網民關注，有網民表示「我最討厭別人看電影玩手機」、「坐後面的人眼睛會很不舒服」，更有網民直言事主應該「錯了就錯了，有認錯就行了，不要試圖踩那個正直的香港人」。