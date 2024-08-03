網上熱話｜內地女來港「亞洲蹲」被師奶出言阻止 不忿發文斥唔理解 網民：好多細菌

內地旅客來港遇到的不快事屢見不鮮，大多都因為兩地人民的生活習慣和文化差異造成。早前一位內地女來港旅遊時就同樣遇到類近情況，她表示自己因為難忍痛楚而蹲在路旁短暫休息，豈料突然被附近的師奶出言「問候」，令她不禁發文直斥「不太理解」為何不能亞洲蹲！

內地女來港旅遊 難忍痛楚蹲在XXX旁 早前，一位內地女來港旅遊時，因為香港天氣太過酷熱，而且「逛久了腳痛腿痛腰也酸痛的」，因此在等候紅綠燈時，在難忍疲累及痛楚下，「隨便找了個沒人的小角落蹲下」，沒料到竟會變成不快經歷。

突被師奶1句問候 不忿發文斥唔理解 事主表示自己在蹲下後，身邊的一位「阿姨」就突然出言用粵語對她說「這裡不能蹲」，人生路不熟的她「一聽到立刻又站起來了」。她在當場並未有表現出不滿，但在事後就越諗越唔明，遂發文反問「在香港不能蹲著嗎？」、「不太理解」。