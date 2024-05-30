網上熱話｜內地女來港3小時即離港 難忍3大缺點 網民群嘲：窮遊係咁

內地女來港3小時即離港 難忍3大缺點 網民群嘲：窮遊係咁

香港雖然地方不大，但其實要慢慢遊歷和探索的話，都需要花上不少時間，因此近年內地旅客興起「特種兵式」旅遊，盼能用最少的時間遊走最多地方，親身感受香港的風土人情。不過，早前一位內地女就有近乎相反的體驗，只因她在來港短短3小時，就因為難忍香港3大缺點而即時決定離港，事後更引來大批網民留言嘲諷！

內地女自稱最快離港人士 抵港3小時即走 雖然近年不少內地旅客鍾情以「特種兵式」姿態訪港，但其實時間太短的話，確實不足以遊歷和探索香港的地方和美食。不過，一位內地女生就持相反看法，只因她早前來港旅遊時，就因為難忍香港3大缺點，因而抵港短短3小時就決定即時離港，事後更以「我應該是史上最快離開香港的吧」為題發文，引起網民熱烈討論。



難忍香港3大缺點 發文者之所以抵港短短3小時就離港，全因難忍香港的3大缺點。她不解為何香港的冷氣都開得十分寒冷，質疑「冷氣都不用花錢的嗎」、「冷到汗毛全程豎起來」，又狠批香港「真的有點小有點潮有點破」，難以忍受的她只好「果斷三小時就離港」，又自稱自己「應該是最快逃離香港的人」。

