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生活
2024-02-05 14:00:00

網上熱話｜內地女分享嫁超孤寒香港老公 1習慣獲讚夠慳家 網民：幸福過豪門

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網上熱話｜內地女分享嫁超孤寒香港老公 1習慣獲讚夠慳家 網民：幸福過豪門

網上熱話｜內地女分享嫁超孤寒香港老公 1習慣獲讚夠慳家 網民：幸福過豪門

要離開自己居住的地方，離鄉別井遠嫁到其他城市，的確需要很大的勇氣。只因隻身一人跟著另一半生活，若然對方對自己不好，日後的生活將過得很苦。早前，一位由內地18線農村遠嫁到港的女生就分享自己遠嫁到港的經歷，更拍片分享自己超孤寒的香港老公，引起大批網民熱議。

 

一位由內地18線農村遠嫁到港的女生就分享自己遠嫁到港的經歷，更拍片分享自己超孤寒的香港老公，引起大批網民熱議。（圖片來源：小紅書）

一位由內地18線農村遠嫁到港的女生就分享自己遠嫁到港的經歷，更拍片分享自己超孤寒的香港老公，引起大批網民熱議。（圖片來源：小紅書）

內地女由18線農村遠嫁到港 甜呻老公超孤寒

早前，一位內地女以「嫁一個超級摳門的香港老公是一種甚麼體驗」為題發文，片中坦言自己來自湖南的18線農村，為了與現時的老公結婚而遠嫁到港，她表示老家的人均以為她「攀上枝頭當了鳳凰」，但其實自己的香港老公日常生活原來超級孤寒！

 

她表示老家的人均以為她「攀上枝頭當了鳳凰」，但其實自己的香港老公日常生活原來超級孤寒！（圖片來源：小紅書）

她表示老家的人均以為她「攀上枝頭當了鳳凰」，但其實自己的香港老公日常生活原來超級孤寒！（圖片來源：小紅書）

老公1習慣獲讚夠慳家 對家人其實極闊綽

片中可見，發文者老公的幾條褲子都已有多處破爛，但仍然不願意浪費金錢買新褲，只會自己偷偷地縫補後再穿，「補到實在穿不了為止」。雖然這個生活習慣在發文者眼中屬於「孤寒」，但一眾網民就大讚其實是慳家行為，值得學習。而片中亦可見發文者的老公其實只對自己孤寒，對她及女兒極度闊綽，例如當他發現發文者時常為只有256G的iPhone 14不夠內存而煩惱時，竟在一天下班時買了全新的1T版iPhone 15給她，令她大為驚喜。

 

片中可見，發文者老公的幾條褲子都已有多處破爛，但仍然不願意浪費金錢買新褲，只會自己偷偷地縫補後再穿，「補到實在穿不了為止」。（圖片來源：小紅書） 雖然這個生活習慣在發文者眼中屬於「孤寒」，但一眾網民就大讚其實是慳家行為，值得學習。（圖片來源：小紅書） 而片中亦可見發文者的老公其實只對自己孤寒，對她及女兒極度闊綽。（圖片來源：小紅書） 例如當他發現發文者時常為只有256G的iPhone 14不夠內存而煩惱時，竟在一天下班時買了全新的1T版iPhone 15給她，令她大為驚喜。（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）

網民羨慕留言：幸福過嫁入豪門

片尾可見香港老公為了慳飯錢，會將每晚食剩的飯餸包起，並在第二天帶回公司吃，而發文者亦讚揚他雖然孤寒，但對家人很好，形容他「很顧家很實用」。影片引來大批網民艷羨，有網民對他讚不絕口，直指「你老公真的很好呀，對你好，對孩子好，對家人有責任心」、「節儉自己但對你們闊綽」，更有人指這種簡單平淡的生活正正就是幸福，「比嫁入豪門開心多了」。

 

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（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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