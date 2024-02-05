網上熱話｜內地女分享嫁超孤寒香港老公 1習慣獲讚夠慳家 網民：幸福過豪門

要離開自己居住的地方，離鄉別井遠嫁到其他城市，的確需要很大的勇氣。只因隻身一人跟著另一半生活，若然對方對自己不好，日後的生活將過得很苦。早前，一位由內地18線農村遠嫁到港的女生就分享自己遠嫁到港的經歷，更拍片分享自己超孤寒的香港老公，引起大批網民熱議。

內地女由18線農村遠嫁到港 甜呻老公超孤寒 早前，一位內地女以「嫁一個超級摳門的香港老公是一種甚麼體驗」為題發文，片中坦言自己來自湖南的18線農村，為了與現時的老公結婚而遠嫁到港，她表示老家的人均以為她「攀上枝頭當了鳳凰」，但其實自己的香港老公日常生活原來超級孤寒！

老公1習慣獲讚夠慳家 對家人其實極闊綽 片中可見，發文者老公的幾條褲子都已有多處破爛，但仍然不願意浪費金錢買新褲，只會自己偷偷地縫補後再穿，「補到實在穿不了為止」。雖然這個生活習慣在發文者眼中屬於「孤寒」，但一眾網民就大讚其實是慳家行為，值得學習。而片中亦可見發文者的老公其實只對自己孤寒，對她及女兒極度闊綽，例如當他發現發文者時常為只有256G的iPhone 14不夠內存而煩惱時，竟在一天下班時買了全新的1T版iPhone 15給她，令她大為驚喜。