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生活
2023-09-27 17:42:54

網上熱話｜內地女分析港男VS內地男拍拖差異 列5點比較戀愛差異港男普遍較小氣？

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內地女分析兩岸男生拍拖差異 港男溫柔小氣VS大陸男唔講道理 網民：港男好極端

內地女分析兩岸男生拍拖差異 港男溫柔小氣VS大陸男唔講道理 網民：港男好極端

有時緣份要找上門真的擋都擋唔住，即使大家出身及生活環境完全不同，只要啱feel合眼緣，總可以磨合一試。早前，一位內地女生就在社交平台分享自己的戀愛經歷，貌似閱人無數的她就揚言自己與港男和大陸男人都拍過拖，而且在拍拖期間更發現兩岸男生對待女朋友的習慣大不同，因此特意發文分析港男VS大陸男的拍拖差異，更直指港男一般較溫柔卻小氣，而大陸男則普遍大男人主義！她的分享引來不少內地網民熱議，有網民直指港男十分適合做老公，惟大前提是要包容其身上的1個缺點。

有網民直指港男十分適合做老公，惟大前提是要包容其身上的1個缺點。（圖片來源：TVB《過街英雄》劇照）

有網民直指港男十分適合做老公，惟大前提是要包容其身上的1個缺點。（圖片來源：TVB《過街英雄》劇照）

內地女分享兩岸男生拍拖差異 港男VS大陸男體驗大不同

早前，有內地女生在小紅書以「和港男拍拖與和陸男拍拖的不同體驗」為題發文，貌似閱人無數的她直指自己與港男和大陸男生都拍過拖，坦言「來香港之前談的都是內地男生，因為我家裡和本科學校都在山東，導致大多數交往的都是山東男生」，而她亦表明在眾多男朋友與前男朋友之中，驚喜發現和港男拍拖「感覺和以前的體驗真的非常不一樣」，更列出5點比較港男VS大陸男的戀愛差異！

 

內地女分享兩岸男生拍拖差異 港男VS大陸男體驗大不同。（圖片來源：TVB《香港愛情故事》劇照）

內地女分享兩岸男生拍拖差異 港男VS大陸男體驗大不同。（圖片來源：TVB《香港愛情故事》劇照）

港男溫柔卻小氣 大陸男普遍大男人主義

在她列出的5點戀愛差異中，第一樣是香港男生比起內地男生「更溫柔細膩一點，很少會發脾氣吵架，即使生氣也毫無殺傷力」，而內地男生「相對就大條一點」。隨後又指「內地男生更要面子，很少會讓女生付錢，但是香港男生更習慣AA」、「港男會更懂溝通一點，不會選擇去冷戰」，而港男相比起大陸男「衣品會更好一點，會更注重自己的外表一點」。惟她表示港男「可能處於長期女性強勢的環境，港男會更陰柔以及媽寶一點，內地男生更大男子主義一點」。

 

(圖片來源：小紅書）

(圖片來源：小紅書）

大陸男普遍大男人主義。（圖片來源：東方衛視《三十而已》劇照） 港男溫柔卻小氣。（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照） 港男溫柔卻小氣。（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照）

內地網民大讚港男適合做老公 僅有1缺點需要包容？

發文者有聲明以上只是個人的體驗與經歷，未必適用於所有港男和內地男生，但她的發文就引來大批內地網民熱議。有內地網民指十分認同她的說法，特別是「港男更陰柔」的一點，坦言「有時候覺得有點娘，不夠陽剛」，亦有網民指港男「很適合當老公」，只是需要包容他們的「媽寶」特性。有網民就對港男百般嫌棄，指很多港男「過於務實，世界觀有點狹小」、「港男比大陸男更利己」、「渣男也特別多」、「每頓飯都AA接受不了」。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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