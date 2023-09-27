網上熱話｜內地女分析港男VS內地男拍拖差異 列5點比較戀愛差異港男普遍較小氣？

內地女分析兩岸男生拍拖差異 港男溫柔小氣VS大陸男唔講道理 網民：港男好極端

有時緣份要找上門真的擋都擋唔住，即使大家出身及生活環境完全不同，只要啱feel合眼緣，總可以磨合一試。早前，一位內地女生就在社交平台分享自己的戀愛經歷，貌似閱人無數的她就揚言自己與港男和大陸男人都拍過拖，而且在拍拖期間更發現兩岸男生對待女朋友的習慣大不同，因此特意發文分析港男VS大陸男的拍拖差異，更直指港男一般較溫柔卻小氣，而大陸男則普遍大男人主義！她的分享引來不少內地網民熱議，有網民直指港男十分適合做老公，惟大前提是要包容其身上的1個缺點。

內地女分享兩岸男生拍拖差異 港男VS大陸男體驗大不同 早前，有內地女生在小紅書以「和港男拍拖與和陸男拍拖的不同體驗」為題發文，貌似閱人無數的她直指自己與港男和大陸男生都拍過拖，坦言「來香港之前談的都是內地男生，因為我家裡和本科學校都在山東，導致大多數交往的都是山東男生」，而她亦表明在眾多男朋友與前男朋友之中，驚喜發現和港男拍拖「感覺和以前的體驗真的非常不一樣」，更列出5點比較港男VS大陸男的戀愛差異！

內地女分享兩岸男生拍拖差異 港男VS大陸男體驗大不同。（圖片來源：TVB《香港愛情故事》劇照）

港男溫柔卻小氣 大陸男普遍大男人主義 在她列出的5點戀愛差異中，第一樣是香港男生比起內地男生「更溫柔細膩一點，很少會發脾氣吵架，即使生氣也毫無殺傷力」，而內地男生「相對就大條一點」。隨後又指「內地男生更要面子，很少會讓女生付錢，但是香港男生更習慣AA」、「港男會更懂溝通一點，不會選擇去冷戰」，而港男相比起大陸男「衣品會更好一點，會更注重自己的外表一點」。惟她表示港男「可能處於長期女性強勢的環境，港男會更陰柔以及媽寶一點，內地男生更大男子主義一點」。