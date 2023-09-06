網上熱話｜內地女列5大香港趕客位 醫療教育天價收費 網民：唔嚟仲好

中港矛盾其實持續都有出現，加上有不少內地市民都希望能夠來港享受醫療或教育，導致本來就不大的香港有著越來越多的人口和各方面的需求。不過，早前就有一位自稱在香港中文大學畢業的學生在小紅書發文，明言對香港失去期望之餘，更公開列出5大香港趕客位，直指香港不論在醫療、教育甚至是日常生活的安排和收費都不當，令她在對香港加深了解後，反而更不喜歡這個地方，獲不少內地網民支持。而香港網民看到這個發文後，亦紛紛表示假如內地人真的如此不喜歡香港，真的不需要勉強自己，「唔嚟仲好呀！」

早前，一位自稱在香港中文大學畢業的內地女生在小紅書以「說句實話，對香港袪魅了」為題，發表了一篇長文，當中主要表示自己在越了解香港這個地方的情況下，反而越來越不喜歡這個城市。她表示香港現時的人口接近750萬，較去年增加十幾萬人口，加上香港力推人才計劃，估計香港將會成為其中一個定居的熱門地方之一。惟她卻自言自己要「實事求是」地向大家公開真實情況，列出5大香港趕客位。

1.生活成本高

發文者指香港的生活成本很高，就算李嘉誠最近6折賣樓，偏遠地段的樓價仍然「隨便就是十幾萬一方」，更指在香港要由有錢變做貧窮十分容易，只需「上車買樓」。

2.醫療安排不當

雖然發文者同意香港的醫療條件是「世界頂尖先進的」，而公立醫院更幾乎全部都是免費，但無奈「需要排隊」，如果不想輪候而去私家醫院的話，費用亦十分高昂。

3.英語教學難適應

香港教育雖然好，質量亦被評為「全球十大最佳教育系統」中的第三位，但無奈香港的教學大多數以英語為主，國際程度高，外國教師及學生也多，「所以有一些思維方式和語言模式的差別」，因此必須要學生能夠適應才可以來港讀書。