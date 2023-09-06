網上熱話｜內地女列5大香港趕客位 醫療教育天價收費 網民：唔嚟仲好

中港矛盾其實持續都有出現，加上有不少內地市民都希望能夠來港享受醫療或教育，導致本來就不大的香港有著越來越多的人口和各方面的需求。不過，早前就有一位自稱在香港中文大學畢業的學生在小紅書發文，明言對香港失去期望之餘，更公開列出5大香港趕客位，直指香港不論在醫療、教育甚至是日常生活的安排和收費都不當，令她在對香港加深了解後，反而更不喜歡這個地方，獲不少內地網民支持。而香港網民看到這個發文後，亦紛紛表示假如內地人真的如此不喜歡香港，真的不需要勉強自己，「唔嚟仲好呀！」
內地女明言對香港失去期望 發文列5大香港趕客位
早前，一位自稱在香港中文大學畢業的內地女生在小紅書以「說句實話，對香港袪魅了」為題，發表了一篇長文，當中主要表示自己在越了解香港這個地方的情況下，反而越來越不喜歡這個城市。她表示香港現時的人口接近750萬，較去年增加十幾萬人口，加上香港力推人才計劃，估計香港將會成為其中一個定居的熱門地方之一。惟她卻自言自己要「實事求是」地向大家公開真實情況，列出5大香港趕客位。
▼5大香港趕客位▼
1.生活成本高
發文者指香港的生活成本很高，就算李嘉誠最近6折賣樓，偏遠地段的樓價仍然「隨便就是十幾萬一方」，更指在香港要由有錢變做貧窮十分容易，只需「上車買樓」。
2.醫療安排不當
雖然發文者同意香港的醫療條件是「世界頂尖先進的」，而公立醫院更幾乎全部都是免費，但無奈「需要排隊」，如果不想輪候而去私家醫院的話，費用亦十分高昂。
3.英語教學難適應
香港教育雖然好，質量亦被評為「全球十大最佳教育系統」中的第三位，但無奈香港的教學大多數以英語為主，國際程度高，外國教師及學生也多，「所以有一些思維方式和語言模式的差別」，因此必須要學生能夠適應才可以來港讀書。
4.永久居留權費用高昂
發文者指要取得香港的永久居留權的話，必須要付出不少財力，成本亦十分高昂，她表示在取得永居的7年內最少要花費約30-40萬，因此如果不想付出又或者沒有這個財力的人就不應再考慮香港身分證。
5.大學學位要求高
發文者表示有香港身份的人考大學一定會有優勢，只因香港的大學有80%的名額都會留給本地生，因此非本地生的競爭會更加大。而就算是本地生，香港的大學學位門檻亦較高，如果要考入3大的話，「還得在班上排夠前30%」。
香港網民不滿被惡意貶低：唔嚟仲好
眼見香港被發文者踩到咁差，不少香港人都對此感到十分不滿，更指部分絕對是發文者的自我意識，未有事實支撐。大批港人亦指既然內地人認為香港「一文不值」、「點解仲要咁想嚟住？」、「講到咁咪又係湧落嚟」、「覺得咁差其實唔嚟仲好」。