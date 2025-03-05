自從智能電話普及後，大家出街為確保電話一直有電，會習慣帶同俗稱「尿袋」的行動電源，方便在街上隨時充電。不過，就算有時忘記帶尿袋，現時都有不少地方可以租借尿袋。日前一位內地女生來港旅遊時，卻因為租借尿袋而引發連串事件，令她事後不禁發千字文警世，勸喻大家來港旅遊時切勿借尿袋。

內地旅遊港後發千字文 勸切勿借尿袋 這位內地女生來港旅遊後，在社交平台發千字文警世，勸喻大家來港旅遊時切勿借尿袋。她表示，當時在紫荊廣場借了尿袋，以為有很多地方都可以歸還，當她上完郵輪看夜景後，發現租借地方已關門，當時未知道事態嚴重的她表示，「想着去到酒店附近再還，酒店附近應該有還的」，沒料到「去到酒店發現並沒有」。

為還尿袋耗費3小時 當時她上網翻查，發現最近的歸還點在旺角，而她在酒店打車到旺角的話「要一百多」，因此一度想直接買下尿袋，惟發現不歸還的話會一直扣費，只好想盡辦法歸還。事主由晚上9點開始踏上這次「還尿袋」旅程，先在酒店搭巴士到港鐵站，歷經40多分鐘終於到達旺角，奈何一直未找到歸還的地方，「打了客服無數個電話沒有人接」。最後客服終於聽電話，但當時位於旺角的歸還點亦已關門，幸好最後歷經3小時，終於可以歸還到位於銅鑼灣的報紙檔內。

中港兩地網民熱議 事主這次為了歸還尿袋就耗費了3小時，由晚上9點開始，直到凌晨12點才回到酒店。是次經歷令她揚言「這次旅行終身難忘」，又指自己為了歸還尿袋十分崩潰，盼能借着發文「能救一個算一個」。有內地網民就留言指香港「公共設施少」、「香港完全不如內地大城市方便。」、「去香港自己帶充電寶不麻煩，更麻煩的是找廁所」。有香港網民留言道「我們去哪都習慣了自己帶充電寶」、「本香港人表示，我出門都帶兩個充電寶」。