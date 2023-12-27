網上熱話｜內地女半島Omakase食到一肚火 怒斥店家亂收費網民反轟：自己睇清楚

自從Omakase廚師發板興起後，不時都會聽到有人介紹不同的Omakase店，只因每間都會因應時令季節，以及廚師的手法風格而有所不同。Omakase多數會提供不同價錢的餐點讓顧客選擇，因此可以說是平有平食、貴有貴食。早前，一位內地女就分享自己來港旅遊時，幫襯了位於半島酒店的Omakase，不過事後就食到一肚火，先是怒斥網上價錢與實際不符，隨後更因追加壽司而被額外收費而感到極不滿。帖文引來大批網民熱議，有網民就反斥事主是大鄉里。

內地女幫襯半島Omakase 事後食到一肚火 不少人都鍾情Omakase，亦經常在社交平台看到人介紹不同餐廳的Omakase會有何分別，供一眾愛好者自己選擇分析。早前，一位內地女來港旅遊時，就專程到位於尖沙咀的半島酒店內的一間Omakase用膳，豈料她對是次用餐經驗極度不滿，事後更嬲爆以「香港這家omakase成為被我拉黑的第一家」為題發文，怒斥這間餐廳胡亂收費。

力數食肆2宗罪 不滿追加壽司要額外收費 事主在文中力數餐廳的2宗罪，先是表示她在預訂時「顯示每人800」，當時認為「ok挺好，覺得有點太便宜了」，豈料到店看到實際餐牌後，「只有2880/2280兩個set」。此外，她又提及自己的弟弟當時未有食飽，「讓主廚在給幾貫壽司，主廚爽快答應了」，惟在埋單的時候卻發現「追加的壽司算了錢」、「那你做的時候怎麼不說？買單才說？」事主怒極表示「第一次見omakase再加幾貫需要另外付費，吃了十幾二十家omakase都沒遇過這個問題」，更揚言「真的無語拉黑！封鎖這家了」。