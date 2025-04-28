網上熱話｜內地女呻來港搭的士被呃錢 力數司機2宗罪 小紅書現大批受害者

外遊其中一樣重要環節，絕對非交通莫屬，要在人生路不熟的地方找到目的地，真係少啲方向感都唔得，因此有時趕時間、拎住太多嘢或太攰時，部分人可能會選擇搭的士。早前一位內地女來港旅遊時，因等唔到巴士而轉搭的士，沒料到疑似被的士司機呃錢，更力數對方2宗罪！

內地女呻來港搭的士被呃錢 早前一位內地女在Threads上以「最後一天在香港第一次搭的士覺得被坑了」為題發文，指自己在來港旅遊的最後一天，本想趕去九龍站搭機場快綫，但因為「等巴士結果等了好久一直沒發車，怕來不及隨意路邊攔了紅色的士」，沒料到最後疑似被司機呃錢。

力數司機2宗罪 發文者表示，當日的路程僅「10幾分鐘」、「原本跳錶只顯示20沒跳上去」，豈料「最後到站直接顯示港幣184元」。眼見價錢突然上升，發文者未有即時反駁，僅要求「要刷八達通」，但司機就堅決拒絕，明言「只收現金」，最後在發文者付了200元現金後，司機「也沒找（錢）」。

大批網民有相同經歷 發文者指，就算自己有一個20吋行李要加錢的話，「也不會這麼貴吧」，又指「語言有點不通又趕著機場只好懶得吵」，惟事後「一看小紅書真的一堆被坑的」。有遊客回應指有相同經歷，「上次從山頂纜車坐到廟街直接被收了380港幣，12分鐘路程1,600台幣我嚇死了都」、「感覺就是專門在坑觀光客」。有香港網民亦留言道「正常應該$40左右，再加上行李費$6/件」，直言「200差不多可以直接到機場，個司機也太過份」。