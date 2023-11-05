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生活
2023-11-05 14:00:00

網上熱話｜內地女呻紅磡碼頭被偷拍 中年男子全程用手機對準事主 網民竟然有共鳴

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網上熱話｜內地女呻紅磡碼頭被偷拍 中年男子全程用手機對準事主 網民竟然有共鳴

網上熱話｜內地女呻紅磡碼頭被偷拍 中年男子全程用手機對準事主 網民竟然有共鳴

相信大部分人到外地旅遊時，都喜歡在不同的景點和風景下打卡，期望能夠留下一些紀念和倩影。早前，一位內地女生來港旅遊時亦不例外，特意到紅磡碼頭影海景，不過在她拍照打卡的途中，就遇到不快經歷。她在社交平台發文時，就表示自己在打卡途中，發現一旁的中年男子幾乎全程用手機對準她來偷拍，即使她曾多次用眼神警告對方，卻仍舊失敗收場，而當她決定離開現場時，對方更疑似用1個舉動掩飾自己的偷拍行為，令事主極度無奈。發文引來大批網民熱議，有內地網民更表示有共鳴，直指自己來港旅遊時亦目擊過類似事件，更揚言香港的男子「會拍裙底」！

她在社交平台發文時，就表示自己在打卡途中，發現一旁的中年男子幾乎全程用手機對準她來偷拍，即使她曾多次用眼神警告對方，卻仍舊失敗收場。（圖片來源：JTBC《我的ID是江南美人》劇照）

她在社交平台發文時，就表示自己在打卡途中，發現一旁的中年男子幾乎全程用手機對準她來偷拍，即使她曾多次用眼神警告對方，卻仍舊失敗收場。（圖片來源：JTBC《我的ID是江南美人》劇照）

內地女紅磡碼頭打卡 驚揭中年男子頻偷拍

不少人都喜歡在旅遊時到處打卡，期望能為旅程留下美好的紀念和回憶。早前，一位由內地來港旅行的女生亦不例外，為了與海景打卡而特意去了紅磡碼頭留倩影。從她所分享的照片中，可見她以一身全白造型打卡，而手袖和腰部的位置就帶有薄紗，若隱若現的打扮令她有一種健康性感的美。惟當她興高采烈地打卡時，卻驚揭身後有一位中年男子「一直拿著手機對著我」，正當她以為自己「想多了」的時候，對方卻未有收手，就連事主在自拍時亦堅持在身後高舉手機，令事主十分生氣。

 

早前，一位由內地來港旅行的女生亦不例外，為了與海景打卡而特意去了紅磡碼頭留倩影。（圖片來源：小紅書） 惟當她興高采烈地打卡時，卻驚揭身後有一位中年男子「一直拿著手機對著我」，正當她以為自己「想多了」的時候，對方卻未有收手，就連事主在自拍時亦堅持在身後高舉手機，令事主十分生氣。（圖片來源：小紅書）

眼神警告無果 男子疑用1舉動掩飾偷拍行為

事主表示自己在發現之後，曾「盯著他一會他就把手機放下了」，惟當她繼續拍照時，「頭剛轉向相機，他就拿起手機對著我」。不敢主動出聲阻止的她只好採用眼神攻勢，耐何「經過兩輪惡狠狠的目光警告無效後，我直接不拍了」。而事主決定離場時，該名中年男子更突然打開應用程式「開始假裝刷視頻」，疑似想藉此掩飾自己的偷拍行為。

 

事主表示自己在發現之後，曾「盯著他一會他就把手機放下了」，惟當她繼續拍照時，「頭剛轉向相機，他就拿起手機對著我」。（圖片來源：小紅書） 。而事主決定離場時，該名中年男子更突然打開應用程式「開始假裝刷視頻」，疑似想藉此掩飾自己的偷拍行為。（圖片來源：小紅書）

內地網民竟表示有共鳴：看到過拍裙底的

事主對於打卡期間被偷拍感到十分無奈，又直指「香港是沒有肖像權的，也不能把他怎麼樣，最後只能離開，就拍了沒幾張」。而她的遭遇亦引起網民關注，有網民就表示香港對個人私隱十分關注，建議「下次遇到這種直接報警」、「下次立刻打開你的相機錄像拍回去發網上」。不過，亦有內地網民表示有共鳴，直指自己來港旅遊時，曾在「維港那邊的一個天橋，有兩個小姐姐在拍照」，而當時有位男子竟「微微蹲著專拍人家穿著短裙的腿，拍完立馬笑嘻嘻地走開了」，令大家直言「好可怕」。

事主對於打卡期間被偷拍感到十分無奈，又直指「香港是沒有肖像權的，也不能把他怎麼樣，最後只能離開，就拍了沒幾張」。（圖片來源：JTBC《我的ID是江南美人》劇照） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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