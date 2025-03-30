不少人都鍾情食海鮮，不過海鮮出晒名有「海鮮價」，有時要食飽落樓都需要唔少錢。早前一位內地女生就在小紅書發文，指自己來港時專登到西貢朝聖食海鮮，豈料慘被店家劏到一頸血，只好於網上力數餐廳3宗罪洩憤。

內地女呻西貢食海鮮被劏 這位內地女生早前在小紅書上發文，劈頭直指自己來港旅遊時，在西貢食海鮮慘被劏到一頸血。她表示，自己深受TVB劇集和港產片影響，專登到西貢朝聖，埋單盛惠港幣1,319元，但卻沒料到「整頓飯下來體驗感非常不好」，更力數餐廳3宗罪。

力數餐廳3宗罪 事主先對餐廳員工的誠信表示懷疑，只因她們原先點了10條蟶子王，「誰知道上桌只有7條」、「這樣明目張膽的偷工減料，真的感覺不太妙」，最後服務員以「上錯了」為藉口，「後面重新在廚房端出來3條」。此外，16元一碗的白飯「居然全是夾生的」，而88元的炒飯份量亦略小。而事主亦坦言店家由她們入座起從未提及需要額外收「加工費」一事，僅在埋單時方發現一共收取了270元加工費。

網民意見兩極 事主在文末嬲爆表示是次經歷「體驗感都非常不好」，而帖文亦引來大批網民留言討論。有網民同意道「西貢宰客已經幾十年」、「這是一種隱性欺詐方式」，亦有網民認為事主見識小，「每間酒樓吃海鮮都要加工費吧」、「三種海鮮加工費才270，好便宜呀」。