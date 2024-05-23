網上熱話｜內地女呻香港搭的士要收隧道費 因1事以為乘客唔洗俾 網民：貴咪唔好搭

不時聽到內地人來港旅遊的模式有重大變化，例如疫情前大多數內地人來港都會瘋狂消費，由藥房到名店都是他們的目標之一，更會花大金額住靚酒店打卡用，勢要來港大玩特玩。惟疫情後卻轉以「特種兵式」旅遊為主，消費模式急轉，連搭的士都要諗過度過。早前一位內地女生因搭的士遇上不快經歷，只因她竟然以為香港搭的士不需要俾隧道費，誤以為該的士司機亂收費，更發文警世勸遊客搭的士前要考慮清楚，引來部分網民留言嘲諷。

內地女來港旅遊 首次坐的士即遇不快事 以往內地旅客來港花錢十分豪爽，但他們轉為特種兵式旅遊後，整個消費模式完全不同，就連搭的士之前都要諗過度過。早前一位內地女生來港旅遊時，就因為搭的士引發不快經歷。事主劈頭以「提醒！香港！打的士要付海底隧道費？​​」為題發文，直指自己「平常去香港都是做地鐵」，而今次在九龍站下船後初次選擇搭的士到天后站，沒料到卻被司機收取車資以外的50元隧道費！

因1事以為乘客唔洗俾隧道費 發長文警世 事主憶述，下車時司機要求額外付50元港幣的隧道費，當事主反駁指「旅途中沒有看到有隧道啊」，司機卻堅稱「要的，普通隧道30，海底隧道50」，他們在路程中因走了海底隧道，司機「在打表器上按了一下價格就直接加了50」。事主堅稱「問了香港朋友說自己搭計程車沒有遇過隧道費」，因而懷疑被司機亂收費，更在文末警世道「咱們就乖乖搭乘地鐵MRT或天星小輪哈」、「以免遇到跟我一樣的問題​​」。