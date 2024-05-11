網上熱話｜內地女呻香港糖水舖唔收微信支付寶 引大批網民圍爐：落後又扮晒嘢嘅城市

電子支付工具方便好用，也有愈來愈多支付平台在市場上出現，不過並非每個商家有齊各種支付工具。早前有內地婦人就指自己帶著囝囝來港旅遊，二人本身在一間糖水舖開心食糖水，豈料在埋單時卻突然被告知店舖唔收微信或支付寶，令身上唔夠現金埋單的她十分無助。發文引起廣大內地網民迴響，更狠批香港是「落後又扮晒嘢」的城市。
內地女帶囝來港旅遊 呻香港唔收微信支付寶
香港和內地的生活習慣十分不同，不時都會鬧出矛盾或笑話。早前一位內地婦人在社交平台上發文，劈頭指「香港不收微信支付寶商家越來越多」。她表示近日帶著囝囝來港旅遊，二人本來在一間糖水舖開開心心食糖水，並打算以電子支付埋單，豈料疑似是老闆的「上了年紀的老太婆」卻直言「只收現金」，令她十分無助。
身上唔夠現金埋單 發文警世帶夠錢食飯
事主指當日的糖水盛惠165元，自己當時有帶現金但「錢沒夠」、「也就沒回飯店去拿，因為飯店70多層，上去還要轉電梯比較麻煩，又有的下雨」，沒料到「人家老闆很生氣的跟我說，只收現金」，最後「等了好長時間才來個內地人，跟人家換了200」才得以順利埋單。事主最後更警世提醒其他準備來港的內地網民「一定一定備一部分現金」。
大批網民圍爐：落後又扮晒嘢嘅城市
事主的經歷引來大批內地網民圍爐取暖，眾人紛紛表示來港旅遊的體驗不佳，「香港給我的體驗感是最差的，東西不好吃，住的地方小，交通不方便」、「都不做你生意了，還要換現金買」、「香港打工人被老闆壓榨，外地人成為發洩的對象」，又揚言「香港不如澳門」、「香港真的去一次 再也不想去第二次了，我在美國受到的歧視都沒香港多」，形容香港是「落後又死裝（扮晒嘢）的地方」，更有人反問「香港咋不反思反思沒讓內地人方便呢」。