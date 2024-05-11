網上熱話｜內地女呻香港糖水舖唔收微信支付寶 引大批網民圍爐：落後又扮晒嘢嘅城市

電子支付工具方便好用，也有愈來愈多支付平台在市場上出現，不過並非每個商家有齊各種支付工具。早前有內地婦人就指自己帶著囝囝來港旅遊，二人本身在一間糖水舖開心食糖水，豈料在埋單時卻突然被告知店舖唔收微信或支付寶，令身上唔夠現金埋單的她十分無助。發文引起廣大內地網民迴響，更狠批香港是「落後又扮晒嘢」的城市。

內地女帶囝來港旅遊 呻香港唔收微信支付寶

香港和內地的生活習慣十分不同，不時都會鬧出矛盾或笑話。早前一位內地婦人在社交平台上發文，劈頭指「香港不收微信支付寶商家越來越多」。她表示近日帶著囝囝來港旅遊，二人本來在一間糖水舖開開心心食糖水，並打算以電子支付埋單，豈料疑似是老闆的「上了年紀的老太婆」卻直言「只收現金」，令她十分無助。