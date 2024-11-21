網上熱話｜內地女呻香港食肆貴 3人午餐盛惠2千元 一碟豆苗叫價XXX：好貴！

不少香港人都鍾情北上消費吃喝玩樂，只因認為內地的一切價錢都較香港合理，而且性價比較高。近日，有內地女來港旅遊時，就一行三人在位於中環置地廣場的食肆食晏，豈料埋單時卻令她「直接去世了」，只因這餐晏仔竟然盛惠港幣近2千元！

內地女來港旅遊 3人中環食晏盛惠2千元 近日，一位內地女在社交平台上以「付款的時候直接去世了」為題發文，直指自己一行3人來港旅行時，就在位於中環置地廣場的一間食肆食點心，豈料埋單的價錢卻令她感到震驚！從她上傳的收據中，可見她們一共叫了8個餸，包括「香煎蘿蔔糕」、「筍香鮮蝦餃」、「石榴山竹牛肉」等，最後埋單盛惠港幣1,944元。

一碟豆苗叫價XXX 而當中最令事主難以接受的，是她們所叫的一碟「豆胚」竟然叫價港幣338元，令她不禁表示「不是標題黨，三個人吃了兩千塊」、「一盤豆苗三百多」，更感嘆道「這就是中環嗎」。

網民反稱價格好正常 有網民同樣對這個價錢感到驚訝，揚言「震撼」、「盡量不點素菜，貴」，惟大部分網民卻反稱價格好正常，只因「置地廣場食乜都貴，預料之中，是你們不熟悉」、「你那麼會選，那是高端的地方，試過吃了就是贏家」、「這是高級中菜館，這價錢算正常，你吃午餐算便宜了」。更有網民反問「你點菜的時候不知道嗎」、「寫明豆胚$338算平，一斤豆苗有幾多胚全手工」。