網上熱話｜內地女呻香港食韓國菜收費極貴 提1要求被拒嬲爆發文 網民：無錢俾仲諸多原因

香港的飲食選擇出名夠晒多，由菜式到收費等基本上都豐儉由人，正所謂平有平食、貴有貴食，由兩餸飯到米芝蓮高級食府應有盡有。不過有時食完後發現收費與預期不成正比的話，的確會感到錯愕又心痛。早前一位內地女生表示自己來港旅遊時，幫襯一間專食韓國菜的餐廳，事前得知餐廳收費較高昂，但本住「來都來了」的心態決定照食，沒料到在埋單時卻遇到一件令人尷尬的事，令她不禁嬲爆發文，詢問一眾網民在香港遇上此情況「正常嗎」。

內地女香港食韓國菜 呻收費貴到離晒譜 早前，一位內地女在社交平台以「在香港吃飯最尷尬的一集」為題發文，直指自己來香港旅遊時，在一間專食韓國菜的餐廳食得又尷尬又唔開心。她表示自己在到達餐廳後，得悉該餐廳收費較高昂，例如「兩人份的八爪魚牛肉鍋要398」、「波仔腸年糕要58」，但本著「來都來了」，而且餐廳的「人還挺多的」，因此還是決定幫襯。

提1要求被店員拒絕 事主稱最尷尬的事在埋單時發生，先是在核對帳單時，發現「每瓶飲料多算了3塊錢」，其次又驚揭餐廳「只能用八達通、現金和轉數快」付款。事主無奈稱自己的銀包當時僅剩下500元現金，根本不夠支付費用，而當她問店員能否以信用卡付款時，店員亦表明不能。無計可施之下，事主曾要求以人民幣付款，奈何店員仍堅決拒絕，事主不禁表示「我就擺爛了」，並表示「如果真的不能刷卡的話，就有點難辦了」。