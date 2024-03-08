網上熱話｜內地女呼籲切勿夜遊尖沙咀 被陌生男子以3字搭訕 女網民竟有類似遭遇！

內地女呼籲切勿夜遊尖沙咀 被陌生男子以3字搭訕 女網民竟有類似遭遇！

有時去外地旅遊，就算玩足一日已經筋疲力盡，晚上都會想在街上再閒逛一陣子才回酒店休息，盼能親身了解更多當地的風土人情，以及飽覽日間和夜間的景色。不過，有時出夜街可能有機會遇到危險。早前，一位內地女生來港旅遊時，就在夜晚十點夜遊尖沙咀，覺得晚上的街頭很有王家衛電影feel的她走走停停及拍照留念，沒料到卻突然有陌生男子瘋狂凝視，最後更上前以3字嘗試搭訕，令她揚言自己當時「嚇到暈倒」。

內地女晚上十點夜遊尖沙咀 大讚有王家衛電影feel 香港的夜景一向是遊客必睇的景色之一，加上部分地區的店舖比較夜關門，即使在晚上走訪仍然別有一番風味。早前，一位內地女生來港旅遊時，就因為到埗後很累而睡到晚上才起床，因而決定在晚上十點照出門夜遊尖沙咀，感受一下香港晚上的生活。她表示香港晚上的街頭「很像走進了王家衛的電影」，特別是經過「重慶大廈」時，應該更加容易聯想到王家衛的《重慶森林》，令她不禁瘋狂拍照留念。

陌生男子突上前凝視 以3字嘗試搭訕 事主指自己當時一直走走停停，隨時停下來將眼前景色拍攝低，卻突然「感覺有點不對勁」，只因當時身處重慶大廈附近的她驚覺旁邊有很多不同國藉的男子對她進行凝視，而其中一個更「盯著我快速向我走過來」，對她說「hey，my baby」。事主當時「嚇得扭頭就想走」，更揚言「真的嚇到暈倒的程度」，遂警告其他網民「千萬不要一個人晚上在尖沙咀亂逛，一定要做攻略，不要跟我一樣」。