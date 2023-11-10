網上熱話｜內地女哭訴香港身分被取消 警告切勿犯5事 陸網民突嘲：香港身分一點都不好

不時都會看到有內地網民在社交平台討論如何獲得香港身分，在政府發表新一輪施政報告，提及香港包括生育津貼等更多福利後，小紅書上就出現不少來港攻略，教大家取得香港居留權和身分證。惟早前，一位內地女就在小紅書上發了一張自己痛哭的照片，並配文指自己的香港身分被取消了，更用自身的經歷警告其他人切勿犯5事，否則香港身分將「直接取消」。大批大陸網民看到她的分享後，突然出言嘲諷同胞，揚言「香港身分一點不好」，更直指想來港的內地人「都是為了乞​​福利」。

內地女發文哭訴 苦呻香港身分被取消 自政府公布生育津貼的福利措施，每生一個小朋友可獲2萬元津貼，加上父母二人只需有一個是香港人後，小紅書即時出現了不少來港攻略，主打一個「母憑子貴」來港生小朋友後取得香港居留權和身分證。惟早前，一位內地女就在小紅書上發了一張痛哭的照片，並以「救命，香港身分被取消了！」為題發文，直指自己辛苦取得的香港身分被取消，更發文警告「家人們聽勸，拿到香港身分，千萬不要做以下5件事，嚴重了直接取消」。

警告切勿犯5事：做了直接取消身分 發文者警告大家切勿犯的5件事中，包括不能在香港「假上學」，直指有人錯信在香港進修可以「代打卡」、「代上課」、「包過」，「一旦發現輕則退學處理，香港身分直接取消，重則吃牢飯」。第二是不能「提供受養人假地址」，分享道「入境處可以會查得到的」。另外還包括「超半年時間不在港且沒有解釋」、「香港續簽靠掛虛假工作」，以及「在港觸碰法律」，揚言「這可以底線，萬萬不能碰」。