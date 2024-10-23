不少人都曾去過飲宴，近年很多飲宴都由以往大大碟餸放上枱任夾，變成由餐廳預先分好細碟，方便客人進食。近日一位初次來港參加飲宴的內地女生在社交平台上發文，大讚香港的分餐制好處多多，更直言這個習慣有助避免2個情況，引來網民留言討論。

近日，一位內地女在社交平台以「香港喜酒的分餐制能不能推廣全國」為題發文，引起網民熱議。據悉，這位女生因為表哥結婚在香港擺酒的緣故，專門來港參加飲宴，而她在飲宴上就對香港的分餐制，即由酒樓或酒店預先分好餸的舉動感到十分意外。

網民反應兩極

發文者對預先分餸一事持正面態度，但她的發文就引來大批網民討論。有網民認同她的觀點，表示「我也很喜歡這種上菜」、「希望所有用餐都分餐制」，惟大部分網民則認為分餐制「弊大於利」，直言「像我這種很挑食的就難了，我很多不吃的，每人一份的話就浪費了」、「用公筷不就可以了，分餐，萬一有個菜我不愛吃就浪費了」。