有時在衫袋搵到現金，總會有種上天跌錢落嚟的感覺。尋回完整的現金固然開心，但若然搵返的是一張已被撕爛的金牛，又應該如何處理呢？一位內地女生就因此而在網上發文，引來大批網民留言，更教1招換返一張完整的金牛。
內地女小紅書發文 尋獲撕爛版500蚊紙
早前，一位內地女生在小紅書上以「萬能小紅書想問下撕破的港幣可以用嗎」為題發文，直指自己「最近整理包竟然找到一張15年去香港的港幣」，可惜被她「給撕破了」，因而只好發文向一眾網民求助。由照片所見，該張由渣打銀行發行的500元鈔票被撕開3片成「碎鈔」，但沒有缺角。
發文問仲用唔用得：過段時間要去香港
事主坦言「想問下還可以用嗎」、「剛好過段時間要去香港，可以直接去兌換嗎」，她的發文即時引起大批網民留言熱議，更有網民想搭「順風車」，展示自己持有的損毀香港鈔票，看看有沒有人解答能否更換。
網民留言教1招
有網民表示「你說掉了這張銀紙在地上被路上小朋友檢起來撕破了，因為破壞銀紙是犯法的」，有網民指「發鈔銀行可以回收，但是爛成幾張的，不能立即給你，要經過幾天檢查是否同一張，我試過，可能要等」、而大部分網民均教路可以去香港的銀行換新紙幣，「去香港的渣打換，可以換一張新的500」、「去回發行的銀行換就好了」、「別粘太實，能看出來是一張，不缺，是完整的一張紙幣就OK了」。但亦有網民認為換到的機會不大，「破一個角都不收你的，還破成這樣」，「送俾我幫你去使咗佢」、「300（元）收」。