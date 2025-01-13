網上熱話｜內地女尋獲一張撕爛500蚊紙 發文問仲用唔用得 網民留言教1招！

有時在衫袋搵到現金，總會有種上天跌錢落嚟的感覺。尋回完整的現金固然開心，但若然搵返的是一張已被撕爛的金牛，又應該如何處理呢？一位內地女生就因此而在網上發文，引來大批網民留言，更教1招換返一張完整的金牛。

內地女小紅書發文 尋獲撕爛版500蚊紙 早前，一位內地女生在小紅書上以「萬能小紅書想問下撕破的港幣可以用嗎」為題發文，直指自己「最近整理包竟然找到一張15年去香港的港幣」，可惜被她「給撕破了」，因而只好發文向一眾網民求助。由照片所見，該張由渣打銀行發行的500元鈔票被撕開3片成「碎鈔」，但沒有缺角。

發文問仲用唔用得：過段時間要去香港 事主坦言「想問下還可以用嗎」、「剛好過段時間要去香港，可以直接去兌換嗎」，她的發文即時引起大批網民留言熱議，更有網民想搭「順風車」，展示自己持有的損毀香港鈔票，看看有沒有人解答能否更換。