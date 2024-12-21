網上熱話｜內地女小紅書指被港女嚇窒 列5大差異引同胞留言爭論

不時都有人就中港兩地女生的衣著打扮起爭議，只因總有人認為兩地女生風格差異十分明顯，僅需一眼就能分得出大家的真正身份。而內地女網民亦有相同睇法，更在小紅書上分享自己觀察所得的5大差異，引來大批網民紛紛熱議。

內地女小紅書發文 稱被港女嚇親 早前，有內地女在小紅書上以「真的有被香港的女生嚇到」為題發文，直指自己早前來香港旅遊時，驚喜地「發現大街上好多美女」，更在觀察後對比出中港兩地女生的5大差異，未知你又是否認同呢？

列5大女生差異 內地女表示香港女生「穿搭精緻但還是有鬆弛感」、「皮膚也白嫩嫩的，臉蛋子一點毛孔瑕疵都沒有」、「感覺香港女生不追求冷白皮，崇尚自然膚色」，而且大部分港女均「散發著一股幹練清爽的氣質，有種看TVB的感覺」，更直言「香港女生更喜歡簡潔款」，而內地則流行「洗剪吹一樣的辣妹風（一言難盡）」。