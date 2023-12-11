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生活
2023-12-11 13:01:08

網上熱話｜內地女幫襯香港知名燒鵝店中伏 列2大難頂位：唔會再食!

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網上熱話｜內地女幫襯香港知名燒鵝店中伏 列2大難頂位：唔會再食!

網上熱話｜內地女幫襯香港知名燒鵝店中伏 列2大難頂位：唔會再食!

香港一向被喻為美食天堂，全因不論是甚麼菜系都能在香港找到，而且價錢大多有平有貴，任君選擇。不過，有時知名的餐廳亦未必人人鍾意，有時更容易因小事而做壞自己個名。早前，一位內地女就發文指自己來港旅遊時，特意慕名幫襯位於中環的一間知名燒鵝店，豈料入到去發現不但未如心中所料，更列2大中伏位揚言以後永不光顧！事主的發文引來大批網民熱議，不少內地網民紛紛表示有相同經驗，更怒斥這間店的老闆「專呃內地人」！

早前，一位內地女就發文指自己來港旅遊時，特意慕名幫襯位於中環的一間知名燒鵝店，豈料入到去發現不但未如心中所料，更列2大中伏位揚言以後永不光顧！（圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照）

早前，一位內地女就發文指自己來港旅遊時，特意慕名幫襯位於中環的一間知名燒鵝店，豈料入到去發現不但未如心中所料，更列2大中伏位揚言以後永不光顧！（圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照）

內地女慕名幫襯中環燒鵝店 事後失望發文

香港有不少餐廳都十分受外地人歡迎，有時在食飯時間路經這些熱門打卡地時，不難看到店外排滿長長人龍。不過，未必所有網紅餐廳都如網上如言般好味兼性價比高。早前，一位內地女就在社交平台嬲爆發文，直指自己在來港旅遊時，專程慕名幫襯位於中環的熱門燒味店「一樂燒鵝」。終於吃到心心念念的餐廳本應感到滿足，惟事主就發文指自己十分失望，更因此而發文警世，叫其他食客「避雷」。

 

一位內地女就在社交平台嬲爆發文，直指自己在來港旅遊時，專程慕名幫襯位於中環的熱門燒味店「一樂燒鵝」。（圖片來源：小紅書） 終於吃到心心念念的餐廳本應感到滿足，惟事主就發文指自己十分失望，更因此而發文警世，叫其他食客「避雷」。（圖片來源：小紅書） 事主在社交平台上圖文並茂，直指自己在當日叫了招牌的燒鵝飯，豈料上菜時發現她所分配的燒鵝基本上全部都是「鵝頸」和「邊角料」。（圖片來源：小紅書）

列2大中伏位 全碟餸幾乎無肉食？

事主在社交平台上圖文並茂，直指自己在當日叫了招牌的燒鵝飯，豈料上菜時發現她所分配的燒鵝基本上全部都是「鵝頸」和「邊角料」，又指在場其他食客的燒鵝飯都有擺放得十分整齊的燒鵝，只有她的那碟放得十分零散混亂。事主指因為實在無肉食，「根本無法入口」，因此主動提出想換一份，惟店家卻回答指「很多人都喜歡吃這個部位」，不論是餐點或是店員的態度都令她無法接受。

 

事主又指在場其他食客的燒鵝飯都有擺放得十分整齊的燒鵝，只有她的那碟放得十分零散混亂。（圖片來源：小紅書） 事主指因為實在無肉食，「根本無法入口」，因此主動提出想換一份。（圖片來源：小紅書） 惟店家卻回答指「很多人都喜歡吃這個部位」，不論是餐點或是店員的態度都令她無法接受。（圖片來源：小紅書）

揚言以後永不光顧 網民嬲爆：專呃內地人！

除了以上兩大伏位，事主更揚言自己之所以遭受如此對待，全因店內的職員「對待說普通話的態度極差」，令她不禁懷疑自己因為被歧視而要食無肉的燒鵝。事主的發文引來大批網民熱議，大批網民直指自己都曾有類似經歷，「多年前去過二次後沒有再去了」，更有香港網民指「對香港本地人也是態度極差，並不是針對說普通話的」。部分網民揭一樂燒鵝的老闆疑似亦是內地人，但卻「專呃內地人」，令他們不禁怒斥「太過份了」。

 

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（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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