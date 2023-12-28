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生活
2023-12-28 16:00:00

網上熱話｜內地女性感打扮遊蘭桂坊自豪稱被讚似港女 網民嘲：明明係蒲精

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網上熱話｜內地女性感打扮遊蘭桂坊 自豪稱被讚似港女 網民嘲：明明係蒲精

網上熱話｜內地女性感打扮遊蘭桂坊 自豪稱被讚似港女 網民嘲：明明係蒲精

蘭桂坊一向是聚集型男美女的地方，只因不少人都會專程打扮到蘭桂坊的餐廳、酒吧飲嘢打卡，因此走在街頭不時都會看到一些衣著略為性感的人士。早前，一位內地女子就以一身性感裝束到訪蘭桂坊，惟令她感到神奇的卻是有很多人對她說「你長得好港啊」，意指認為她的樣貌及裝扮似足港女。事主為了印證這件事，在社交平台上分享了很多自己於香港的照片，隨即引來大批網民熱議，有網民更嘲諷事主分不清「蒲精」及「港女」的分別。

早前，一位內地女子就以一身性感裝束到訪蘭桂坊，惟令她感到神奇的卻是有很多人對她說「你長得好港啊」，意指認為她的樣貌及裝扮似足港女。（圖片來源：小紅書）

早前，一位內地女子就以一身性感裝束到訪蘭桂坊，惟令她感到神奇的卻是有很多人對她說「你長得好港啊」，意指認為她的樣貌及裝扮似足港女。（圖片來源：小紅書）

內地女來港旅遊 性感打扮夜遊蘭桂坊 

相信不少訪港旅客都會慕名到蘭桂坊打卡，只因該處燈紅酒綠，滿布各式各樣的酒吧之外，亦有不少與「老蘭」相關的傳說。早前，一位內地女生亦不例外，以一身性感打扮到訪蘭桂坊，並拍了不少打卡照。她以「在香港被好多本地朋友說我長得好『港』」為題發文，直指自己以這身裝扮加上自身外貌，令不少人以為她的真實身份其實是港女。

 

她以「在香港被好多本地朋友說我長得好『港』」為題發文，直指自己以這身裝扮加上自身外貌，令不少人以為她的真實身分其實是港女。（圖片來源：小紅書） 一位內地女生亦不例外，以一身性感打扮到訪蘭桂坊，並拍了不少打卡照。（圖片來源：小紅書） 睇得出佢好中意同路牌合照。（圖片來源：小紅書） 相信不少訪港旅客都會慕名到蘭桂坊打卡，只因該處燈紅酒綠，滿布各式各樣的酒吧之外，亦有不少與「老蘭」相關的傳說。（圖片來源：小紅書）

自豪稱被讚似港女 發文問身上有何港女特徵

從事主分享的照片中，可見她偏好性感打扮，先以一身抹胸露腰上衣搭配牛仔短裙現身蘭桂坊，除了站在寫有「蘭桂坊」的路牌下打卡，更大膽地雙手撐地坐在路邊高炒拍照。她表示自己在訪港期間曾與不少香港朋友見面，而大家對她說得最多的話就是「你長得好港啊！」，而大部分人更都認為她是香港或台灣人，令她不禁沾沾自喜地問網民「我真的很好奇 這邊人有什麼特徵嘛！為什麼這麼多人說像」。

 

她表示自己在訪港期間曾與不少香港朋友見面，而大家對她說得最多的話就是「你長得好港啊！」（圖片來源：小紅書） 而大部分人更都認為她是香港或台灣人，令她不禁沾沾自喜地問網民「我真的很好奇 這邊人有什麼特徵嘛！為什麼這麼多人說像」。（圖片來源：小紅書） 事主的帖文引來大批網民熱議，幾乎所有人都認為她的風格「一點也不港」。（圖片來源：小紅書） 從事主分享的照片中，可見她偏好性感打扮，先大膽地雙手撐地坐在路邊高炒拍照。（圖片來源：小紅書） 有內地網民表示「你想做港風穿搭就真的完全跑偏，香港澳門都不是這種風格」，又指她的衣著風格更像「蒲精」。（圖片來源：小紅書）

網民留言鬧爆 暗串事主衣著唔正常？

事主的帖文引來大批網民熱議，幾乎所有人都認為她的風格「一點也不港」，有內地網民表示「你想做港風穿搭就真的完全跑偏，香港澳門都不是這種風格」，又指她的衣著風格更像「蒲精」、「正常穿搭港澳台你一點不沾」。有香港網民亦留言指「當你坐地上的時候說自己有港味，香港沒人會認同的，這是行為上的不認同，因為香港沒人會這樣做」。雖然有網民認為事主自認港風「不知道優越甚麼」，但大部分網民都狠批她的服飾及行為不當，更嘲諷指「井裡的都你這個想法呢」。

 

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（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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