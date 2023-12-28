網上熱話｜內地女性感打扮遊蘭桂坊自豪稱被讚似港女 網民嘲：明明係蒲精

網上熱話｜內地女性感打扮遊蘭桂坊 自豪稱被讚似港女 網民嘲：明明係蒲精

蘭桂坊一向是聚集型男美女的地方，只因不少人都會專程打扮到蘭桂坊的餐廳、酒吧飲嘢打卡，因此走在街頭不時都會看到一些衣著略為性感的人士。早前，一位內地女子就以一身性感裝束到訪蘭桂坊，惟令她感到神奇的卻是有很多人對她說「你長得好港啊」，意指認為她的樣貌及裝扮似足港女。事主為了印證這件事，在社交平台上分享了很多自己於香港的照片，隨即引來大批網民熱議，有網民更嘲諷事主分不清「蒲精」及「港女」的分別。

內地女來港旅遊 性感打扮夜遊蘭桂坊 相信不少訪港旅客都會慕名到蘭桂坊打卡，只因該處燈紅酒綠，滿布各式各樣的酒吧之外，亦有不少與「老蘭」相關的傳說。早前，一位內地女生亦不例外，以一身性感打扮到訪蘭桂坊，並拍了不少打卡照。她以「在香港被好多本地朋友說我長得好『港』」為題發文，直指自己以這身裝扮加上自身外貌，令不少人以為她的真實身份其實是港女。

自豪稱被讚似港女 發文問身上有何港女特徵 從事主分享的照片中，可見她偏好性感打扮，先以一身抹胸露腰上衣搭配牛仔短裙現身蘭桂坊，除了站在寫有「蘭桂坊」的路牌下打卡，更大膽地雙手撐地坐在路邊高炒拍照。她表示自己在訪港期間曾與不少香港朋友見面，而大家對她說得最多的話就是「你長得好港啊！」，而大部分人更都認為她是香港或台灣人，令她不禁沾沾自喜地問網民「我真的很好奇 這邊人有什麼特徵嘛！為什麼這麼多人說像」。