網上熱話｜內地女指港人有特殊氣味 靠聞就分得出兩地人 網民：用咗1樣嘢啫

不時都會看到有人討論中港兩地人的差異，不過大多著重文化、生活習慣或衣著打扮，沒料到今次爭議的地方竟然是香港人陣除！早前有內地女在社交平台上發文，劈頭指「香港人身上都有特殊的味道」，揚言這種氣味在港鐵或密閉空間內更為突出，引起大批網民熱議！

內地女發文指港人有特殊氣味 港鐵或密閉空間最突出 一位內地女生在社交平台上發文，標題直指「香港人身上都有特殊的味道」，配上一條影著香港街道情況的影片。發文者表示，有內地網民來港旅遊後，發現港人身上都有一股特殊體味，不論在港鐵車廂、閉密空間又或是單單從人群中行過，都會聞到一陣「好像爽身粉，又似牛奶的味道」，引起兩地網民熱烈討論。

靠聞分出兩地人民 揭「香」港人全靠背後1物 發文者形容這種味道是「香港人獨有的體味」，因此只需靠聞就能分辨出兩地人，更引述部分內地網民對此感到疑惑，直指「每次去香港都覺得他們好香」、「以為是香水」，不但有人以為香港「每個人都噴香水」，更有人猜測是因為生活和飲食習慣而令港人自帶香味。不過，有港人坦言這種香味其實是「柔順劑」的味道，只因港人在洗衫時習慣加入柔順劑或洗衣香珠，因而令到衣服有香味，並非由身體發出。