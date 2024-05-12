網上熱話｜內地女挑戰來港唔租酒店過夜 欲去1地方留宿無果：香港XX竟然合法？

內地近年興起「特種兵式」旅行，即是用最少的時間和費用，遊覽最多景點，因此他們不時都會分享如何在百物騰貴的香港慳錢。繼早前有內地旅客教路住平價賓館和去公廁沖涼後，近日又有內地女生打算來港挑戰唔租酒店過夜，引來網民關注。不過，女事主原本想去1地方留宿，最後失敗收場，更對香港的XX原來合法表示十分驚訝。

內地女來港旅遊 挑戰唔租酒店過夜失敗 特種兵式旅遊是近年內地年輕人的旅行新趨勢，以往住靚酒店打卡、到大型商場、名店行街購物等已成過去，現時主打用最少的時間和金錢，在香港深度遊。近年不時都會看到內地網民在社交平台上分享來港慳錢的妙計，例如住平價賓館、去公廁沖涼等方法，近日又有內地女生在網上發起「香港不住酒店過夜」挑戰，不過就以失敗告終。

欲去1地方留宿無果 列4點批香港唔安全 事主稱本來打算找「像東北那種可以過夜的桑拿澡堂」，奈何「找了一天沒找到」，就連「正規的按摩店都沒看到」、「都是開在很破舊的大樓裡面」、「根本不敢去，看著就很不正規」，更驚訝表示「我才知道香港那方面是合法的」。又指自己最後「在維多利亞港碼頭那裡的長椅上睡的」、「時不時有外國人經過，外國人莫名讓我覺得很恐怖」、「旅館我根本不敢住，好多開在破舊的居民樓裡」，就算想在快餐店過夜亦是一件難事，「24小時的麥當勞店非常難找，大多營業到12點」。