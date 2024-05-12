網上熱話｜內地女挑戰來港唔租酒店過夜 欲去1地方留宿無果：香港XX竟然合法？

內地近年興起「特種兵式」旅行，即是用最少的時間和費用，遊覽最多景點，因此他們不時都會分享如何在百物騰貴的香港慳錢。繼早前有內地旅客教路住平價賓館和去公廁沖涼後，近日又有內地女生打算來港挑戰唔租酒店過夜，引來網民關注。不過，女事主原本想去1地方留宿，最後失敗收場，更對香港的XX原來合法表示十分驚訝。
內地女來港旅遊 挑戰唔租酒店過夜失敗
特種兵式旅遊是近年內地年輕人的旅行新趨勢，以往住靚酒店打卡、到大型商場、名店行街購物等已成過去，現時主打用最少的時間和金錢，在香港深度遊。近年不時都會看到內地網民在社交平台上分享來港慳錢的妙計，例如住平價賓館、去公廁沖涼等方法，近日又有內地女生在網上發起「香港不住酒店過夜」挑戰，不過就以失敗告終。
欲去1地方留宿無果 列4點批香港唔安全
事主稱本來打算找「像東北那種可以過夜的桑拿澡堂」，奈何「找了一天沒找到」，就連「正規的按摩店都沒看到」、「都是開在很破舊的大樓裡面」、「根本不敢去，看著就很不正規」，更驚訝表示「我才知道香港那方面是合法的」。又指自己最後「在維多利亞港碼頭那裡的長椅上睡的」、「時不時有外國人經過，外國人莫名讓我覺得很恐怖」、「旅館我根本不敢住，好多開在破舊的居民樓裡」，就算想在快餐店過夜亦是一件難事，「24小時的麥當勞店非常難找，大多營業到12點」。
呼籲遊客乖乖租酒店 網民反問：你是露宿者嗎
事主經歷了連串事件後，不單正式宣布在香港不住酒店過夜的挑戰失敗，更呼籲遊客要乖乖租酒店住，「不該省的錢還是不省，接下來還是老實住1000+的飯店，起碼有個很大的前廳，出門是繁華街道讓我踏實很多」。有網民回應指事主的行為和想法極端，「不嫌棄房間比較小的話，尖沙嘴也有三五百的飯店」、「有一兩百的青旅啊」，更有網民不解「我不太理解的是為什麼出門旅遊不找飯店過夜」、「你是露宿者嗎？」