網上熱話｜內地女搭國泰商務叫1款飲品不果 投訴香港空姐獲賠8500里數：好滿意

自從開關以後，幾年無飛的旅客餓足多年紛紛出關，令一眾航空業界的人都忙到無停手。早前，一名內地女生就在社交平台分享自己近日飛杜拜的經驗，她表示自己在乘搭國泰商務艙時，向港女空組要求1款飲品，卻被告知「沒有」，事後卻在另一印尼空姐的口中知道該款飲品其實尚有得供應，因而憤怒地認為自己被差別對待，更氣極投訴國泰空姐。事後，事主收到國泰的電郵回覆指獲賠8500里數，她本人就好滿意，惟大批網民卻鬧爆她「教壞人」！

內地女飛杜拜搭國泰商務艙 叫1款飲品無果 早前，一位內地女生在小紅書上分享她的投訴經歷，她表示自己之前在搭國泰商務艙飛杜拜時，就遇到不愉快經歷。她指自己當天一上機，已有一位香港空姐問她「要吃甚麼？喝甚麼？」，然而當事主要求飲國泰的特飲「Cathay Delight」，惟該名空姐回應指「已經沒有了」，當事主反問「你確定嗎？香港出發而且還是國泰招牌飲料呢」，豈料空姐開始「不耐煩」，僅表示「我去看看，不一定會有」後離去。

特飲變橙汁心生不憤 氣極投訴國泰空姐 空姐離去後，到了派發餐點時，事主方發現自己所點的特飲變成了一杯普通的橙汁，開頭打算默默飲完就算，惟之後當一位印尼空姐行過時，問她是否需要另一杯橙汁時，事主嘗試再問可否要一杯「Cathay Delight」，豈料印尼空姐爽快地表示「Of course」，而當她反問「剛才那個空姐說此航班不再供應」時，印尼空姐驚訝地強調機上尚有特飲可以供應。事件的最後由印尼空姐帶著香港空姐現身道歉，並為事主送上一杯特飲及紙條賠罪。不過，事主最後仍然氣極地向國泰講述這個經歷，並投訴涉事的香港空姐，揚言「這個港女以為我們好欺負」