一位內地女生近日來香港旅遊，帶同行李搭巴士，沒料到光天化日之下竟然被賊仔推走行李下車，令她要在香港街頭狂奔捉小偷，她事後沒有報警，在小紅書上發文，提醒各地旅客要小心，事件引起一眾網民質疑香港的治安！

內地女嬲爆發文 來港旅遊遇小偷 一位內地女生在社交平台以「在香港街頭抓小偷」為題發文，引起大批中港網民關注。她指近日來香港旅遊時竟然遇到小偷，令她要在香港街頭「一路狂奔」兼對著小偷破口大罵，全個過程來得十分突然，亦令一眾網民質疑香港的治安。

光天化日被偷行李 事主表示自己當時正乘搭A22雙層巴士，來往藍田站及香港機場，當時她觀察到一個「戴個口罩帽子，一看就狗狗祟祟」的男子，而當這名可疑男子在天光道下車時，竟然高調地順手牽羊，將事主的行李箱亦一併帶落車。事主憶述「我看到他推著我的箱子，我直接追出去了」、「一路狂奔，氣得我直接對他破口大罵」，而當她成功追上後，對方則「一個勁給我道歉」。