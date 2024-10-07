外遊時去到不同地方，都一定要遵守當地規則，以免產生任何不必要的誤會。早前一位內地女就在社交平台上以「人生的第一張罰單」為題發文，直指自己來港搭港鐵時，就被罰款港幣1千元，令她不禁發文警世指「不要抱有僥倖心理」。

內地女來港搭港鐵 誤用長者八達通被罰1千蚊 日前，一位內地女在社交平台上發文，直指第二次來香港就有成就解鎖，「在香港港鐵被罰1000塊，人生中第一張罰言」。她表示在乘搭港鐵時，因為誤用長者八達通入閘而被職員截停查票，發現後即時帶到辦公室開罰單，後來才知道「那一站的票價是30塊，比較貴，很多人故意這樣做」，但強調自己「真的只來過一次香港，根本不懂這些的」。

1 藉口解釋錯誤 提醒大家勿抱僥倖心理 她解釋自己之所以會誤用長者八達通，全因第一次來香港是跟媽媽旅遊，「長者卡是給媽媽辦的」、「八達通90天內退卡要手續費，所以準備90天後才退，就因為有2張卡，我刷的時候沒有毛，以為都一樣，隨便刷了一張」，因而出現了後續情況。她在文中坦言自己「認真反省中」，又警世道「提醒大家，不要抱有僥倖心理，誤刷也要為自己的行為買單」。