網上熱話｜內地女擅留Priority行李Tag 小紅書高調宣揚動機 港網民鬧爆

不少人去旅行都會想去到盡，因此在行程眾多的情況下，每分每秒都變得十分珍貴。亦因如此，不時都看到有人在取行李的位置爭先恐後，盼能以最快速度提取行李開始旅程。近日有香港網民就發現一個令人憤怒的小紅書發文，一位內地女生表示自己擅自留下了行李上的Priority Tag，即優先處理的標記，更高調宣揚自己的動機，引起網民熱議。

內地女擅留Priority行李Tag 發文高調宣揚動機 近日有香港網民在小紅書發現一個「顛覆三觀」的發文，一位剛飛完的內地女生在小紅書上表示自己擅自留下了行李上的Priority Tag，更高調影相發文揚言「完美的撕下來了」，又暗示「如果以後沒有status了。。。」，明顯為了日後沒有「優先處理」時再次運用，盼能令自己在更短時間內提取行李離開。

大批內地網民認同留言 帖文在小紅書引來大批內地網民留言，有人表示「我不光留這個，我還留了fragile的那個易碎品綁帶」、「每次出來明顯行李划痕都少了，給我rimowa不套外套的最佳解決方案哈哈哈」、「兩天前起飛時這麼幹了哈哈，剛剛拿到行李發現被撕掉了，但確實早出來了」，更有人自豪指自己已經試過多次，「我偷偷把我國航那個priority塞了上去，然後在這些機場都是前十個出來」、「HKG、SFO、MIA都可以」。

港網民不滿濫用標籤：小紅書嘅人乜都做得出 雖然大批內地網民樂也融融地討論兼分享個人經歷，但香港網民就對此嗤之以鼻。有香港網民看到帖文後，直指「有啲小紅書嘅人乜都做得出」、「仲要覺得自己冇問題，四圍宣揚」、「顛覆我的三觀」，又諷刺道「世上好多賤人與白痴」、「人無恥，便無敵」。