網上熱話｜內地女旺角警署覓發達大計 大方分享引網民笑爆：香港果然遍地黃金

內地旅客近年來港會去的地方愈來愈多元化，不論大熱或是小眾景點都是他們目標，務求在有限時間內打最多卡、買最多紀念品。早前有內地女生來港旅遊時，就專程到旺角警署買紀念品，沒料到最後紀念品就買唔成，卻成功尋到搵錢門路，更大方分享發達大計，引部分內地網民驚嘆表示「香港果然遍地黃金」。

內地女新訪港景點 旺角警署買紀念品 內地旅客訪港的景點眾多，除了大路的打卡點外，部分小眾地方亦是他們的目標之一，加上他們近年興起「特種兵」式旅遊，整體的景點和旅遊文化都有不少變化。早前一位內地女生就在社交平台上發文，直指自己今次來港本來想到旺角警署，買警方的紀念品，豈料到場後發現紀念品販售點原來不在警署內。買紀念品計劃失敗，但事主在警署門外卻另有新發現！

警署外覓發達大計 大方分享引網民笑爆 事主以「兄弟們，發財的機會來了」為題發文，直指自己在旺角警署門外覓得發達大計，原來警署門外有一個貼滿通緝令的公告欄，而每個通緝犯都有不同金額的懸紅賞金。意指幫忙捉到這些通緝犯後，就能取得港幣25萬元、30萬元甚至40萬元的賞金，令她不禁笑稱這些無疑是「發財的機會」。