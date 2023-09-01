香港的租金持續高昂，不少人死慳死抵就是為了能夠有一個安樂窩，而有不少來港讀書的人因為價錢問題，有時就算不太情願之下，都會找一些價格較低的單位與其他人一同合租。早前，一位初到香港準備讀碩士的內地女生正正找了一個單位與人合租，以每月$7,600元的租金，與幾名室友一同租用了位於大圍的一個單位。為了能夠有更多私人空間，這位內地女生不惜改造房間，購置特製床架將窗台變換成睡床，沒料到短短睡了6天就釀成悲劇意外，更要獨自承擔慘痛後果，更於網上大嘆自己十分卑微！

網上熱話｜內地女月租$7600大圍1房瞓窗台 僅瞓6日即釀悲劇自嘆卑微 網民：小心要坐牢！（圖片來源：小紅書@qwert）

內地女來港讀碩士 月租$7600與室友合租大圍單位 不少來港讀書的學生都會與他人合租，以便攤分香港高昂的租金。早前，一位來港讀碩士的內地女生亦一樣，以月租$7,600與室友合租了一個位於大圍名城的低層4房單位，而她所住的房間約為40至50呎，一廳兩廁則與其他室友一起共用。據悉這個合租單位的租金不等，由細房至主人房的價格約為$7,600至$10,000，可見事主所租住的房間是單位內最細的房間。

想留有更多空間不惜瞓窗台 短短6天即出事 因為租用的是細房，事主為了慳位，不惜在房間內的大窗台上放置特製床架自製睡床，而床尾則再有另一個窗戶。原以為自己的空間改造得天衣無縫，豈料在入住僅6天後即釀成意外，她表示自己在當天起床時，去完洗手間後返回床上玩手機，惟在她想放下手機繼續睡時，因為手滑而令手機從玻璃窗縫隙掉下去，隨後聽到手機著地的聲音，原本以為掉在地板上，怎料竟然掉到1樓平台。