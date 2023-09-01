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2023-09-01 16:32:09

網上熱話｜內地女月租$7600大圍1房瞓窗台 僅瞓6日即釀悲劇自嘆卑微 網民：小心要坐牢！

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內地女月租$7600大圍1房瞓窗台，僅瞓6日即釀悲劇。

內地女月租$7600大圍1房瞓窗台，僅瞓6日即釀悲劇。

香港的租金持續高昂，不少人死慳死抵就是為了能夠有一個安樂窩，而有不少來港讀書的人因為價錢問題，有時就算不太情願之下，都會找一些價格較低的單位與其他人一同合租。早前，一位初到香港準備讀碩士的內地女生正正找了一個單位與人合租，以每月$7,600元的租金，與幾名室友一同租用了位於大圍的一個單位。為了能夠有更多私人空間，這位內地女生不惜改造房間，購置特製床架將窗台變換成睡床，沒料到短短睡了6天就釀成悲劇意外，更要獨自承擔慘痛後果，更於網上大嘆自己十分卑微！

 

網上熱話｜內地女月租$7600大圍1房瞓窗台 僅瞓6日即釀悲劇自嘆卑微 網民：小心要坐牢！（圖片來源：小紅書@qwert）

網上熱話｜內地女月租$7600大圍1房瞓窗台 僅瞓6日即釀悲劇自嘆卑微 網民：小心要坐牢！（圖片來源：小紅書@qwert）

內地女來港讀碩士 月租$7600與室友合租大圍單位

不少來港讀書的學生都會與他人合租，以便攤分香港高昂的租金。早前，一位來港讀碩士的內地女生亦一樣，以月租$7,600與室友合租了一個位於大圍名城的低層4房單位，而她所住的房間約為40至50呎，一廳兩廁則與其他室友一起共用。據悉這個合租單位的租金不等，由細房至主人房的價格約為$7,600至$10,000，可見事主所租住的房間是單位內最細的房間。

內地女來港讀碩士，以$7,600租用一間房。（圖片來源：小紅書@qwert）

內地女來港讀碩士，以$7,600租用一間房。（圖片來源：小紅書@qwert）

想留有更多空間不惜瞓窗台 短短6天即出事

因為租用的是細房，事主為了慳位，不惜在房間內的大窗台上放置特製床架自製睡床，而床尾則再有另一個窗戶。原以為自己的空間改造得天衣無縫，豈料在入住僅6天後即釀成意外，她表示自己在當天起床時，去完洗手間後返回床上玩手機，惟在她想放下手機繼續睡時，因為手滑而令手機從玻璃窗縫隙掉下去，隨後聽到手機著地的聲音，原本以為掉在地板上，怎料竟然掉到1樓平台。

 

為慳位不惜睡窗台。（圖片來源：小紅書@qwert）

為慳位不惜睡窗台。（圖片來源：小紅書@qwert）

手機掉落全碎 網民反而笑到爆

事主表示當時「「腦子還沒有反應過來，先聽到了清脆的一聲，『未見其物先聞其聲』，是心碎的聲音！」幸好手機掉落時未有擊中其他人，所以是次的損失僅是事主的手機徹底損毀，屏幕全碎裂如蜘蛛網狀，手機殼亦斷成兩半，碎片散落在平台草叢、木地板上。大批網民就此事議論紛紛，直指事主的慘痛經歷無疑是「自己攞嚟」，只因付了$7,600月租後「有床唔瞓」、「一定是被中介坑了」、「這個真的不安全」，更有人勸告事主「好在沒有傷到人，否則要坐牢了」。

 

（圖片來源：小紅書@qwert） （圖片來源：小紅書@qwert） （圖片來源：小紅書@qwert） （圖片來源：小紅書@qwert） （圖片來源：小紅書@qwert） （圖片來源：小紅書@qwert） （圖片來源：小紅書@qwert） （圖片來源：小紅書@qwert）
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