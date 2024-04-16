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生活
2024-04-16 20:00:00

網上熱話｜內地女清晨遇警察上門拍門 因1事感動流淚 激動大讚：阿sir好靚仔！

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網上熱話｜內地女清晨遇警察上門拍門 因1事感動流淚 激動大讚：阿sir好靚仔！

網上熱話｜內地女清晨遇警察上門拍門 因1事感動流淚 激動大讚：阿sir好靚仔！

去外地旅遊或生活時，在人生路不熟的情況下，若然遇上小小意外就已經足以令人嚇破膽，更惶論安在家中時突然遇上警察上門拍門。有從內地來港讀碩士的女生在社交平台上發文，直指自己近日突然被警察於清晨時分拍門要求入屋，事主初頭嚇死，但後來卻因1事感動到流眼淚，更激動發文，大讚香港的警察靚仔兼溫柔。事主的經歷引來網民熱議，大批網民反嘲事主愚蠢，更揚言「無出事只係好彩」！

內地女來港讀碩士 清晨突然被警察撳鐘

早前，一位由內地來港讀碩士的女生就在社交平台上發文，直指自己「在香大半夜遇到警察来訪」。事主劈頭直言「救命」，又憶述在「大半夜5:20聽到有人按門鈴」、「兩個獨居港碩女生不敢起來開門」，最後只好一同起床開門，豈料發現門外是兩名穿著制服的警員。

圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書

因1事感動流淚 大讚阿sir好靚仔

在事主及室友均未有報案的情況下，看到有警察於清晨時分上門拍門感到十分驚訝，而上門的警員就主動表示全因她們所居住的屋苑「有人大喊」，所以才上門調查。事主得悉後大讚在香港生活十分安全，「原來香港大喊大叫，是真的有人大半夜來救你的，別再說香港危險了」，不但頻頻表示「真的太感動了」，更揚言「兩個警察真的好帥好漂亮」、「Madam又英氣又溫柔」。

圖片來源：TVB《鐵馬戰車》劇照 圖片來源：TVB《鐵馬戰車》劇照

網民反嘲事主蠢：無出事只係好彩

事主認為是次經歷十分珍貴，更因此而對香港的印象有所提升，但一眾網民與她持完全相反的意見。有網民直指事主的危機意識太低，「一般警察無法庭order係不能進屋」、「無案件發生，你房是私人地方，他們無權也為自己人生安全」，又提醒事主「先讓他們掏出有關警察證件再開門」、「在屋內也沒遇到危險，就沒必要讓他們進屋了」，更有網民揚言今次「無出事只係好彩」、「如果有人冒警，你開門，他們行兇，你兩個女就不幸了」。

圖片來源：TVB《學警狙擊》劇照 圖片來源：電影《麵包與巴士和第二次初戀》劇照 圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書
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