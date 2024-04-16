網上熱話｜內地女清晨遇警察上門拍門 因1事感動流淚 激動大讚：阿sir好靚仔！

去外地旅遊或生活時，在人生路不熟的情況下，若然遇上小小意外就已經足以令人嚇破膽，更惶論安在家中時突然遇上警察上門拍門。有從內地來港讀碩士的女生在社交平台上發文，直指自己近日突然被警察於清晨時分拍門要求入屋，事主初頭嚇死，但後來卻因1事感動到流眼淚，更激動發文，大讚香港的警察靚仔兼溫柔。事主的經歷引來網民熱議，大批網民反嘲事主愚蠢，更揚言「無出事只係好彩」！

內地女來港讀碩士 清晨突然被警察撳鐘

早前，一位由內地來港讀碩士的女生就在社交平台上發文，直指自己「在香大半夜遇到警察来訪」。事主劈頭直言「救命」，又憶述在「大半夜5:20聽到有人按門鈴」、「兩個獨居港碩女生不敢起來開門」，最後只好一同起床開門，豈料發現門外是兩名穿著制服的警員。