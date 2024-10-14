不時都會在社交平台上看到與公共交通工具有關的發文，當中不乏衝突爭議或不快經歷，惟事實上有不少事都值得大家細心欣賞。近日有內地女港漂在網上發文，大讚香港一名巴士司機世一，更揚言已準備向巴士公司寄表揚信。

內地女港漂網上發文 盛讚香港巴士男司機 關於公共交通工具的衝突就睇得多，但其實有時都會遇上值得慶幸的事情。近日，一名內地女港漂在社交平台上以「香港巴士阿叔你好讚」為題發文，大讚香港的一名巴士司機讓她見識到「熱愛工作是會發光的」，引來大批網民熱烈討論。

專揸機場快綫 每站均做1行為 據悉，發文者所指的巴士司機專門駕駛來往機場的路線，因此大部分乘客都會帶同行李。該名司機在每個站都會主動下車幫手，更會上前幫每個乘客搬行李。他的好客行為令車上的乘客都討論他，大讚他是一個「很負責任的司機和一個很善良的人」。

事主準備寄信表揚 網民：香港巴士司機世一 發文者表示，從司機的行為中，可看出「他一定是一個好父親、好先生、好兒子」，有網民就建議她寫信給巴士公司表揚，「據說年尾會有獎金」，而事主揚言自己已準備好表揚信，「準備這兩天送去城巴公司」。亦有網民留言道「我覺得香港挺好的，可能我運氣好吧」、「的確香港巴士司機好好人，我也遇到過，亦有網民擔心「巴士司機職責不包括幫乘客搬行李，若因而受傷，勞工保險恐怕不賠」。