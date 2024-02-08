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生活
2024-02-08 16:00:00

網上熱話｜內地女熟食市場遇香港老人 因1事被群嘲老土 網民鬧爆：港人越來越不尊重人

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網上熱話｜內地女熟食市場遇香港老人 因1事被群嘲老土 網民鬧爆：港人越來越不尊重人

網上熱話｜內地女熟食市場遇香港老人 因1事被群嘲老土 網民鬧爆：港人越來越不尊重人

自從通關後，大批內地學生又開始專程到港讀書，因此不時都會看到在港的內地留學生在社交平台上分享日常生活，亦會互相介紹香港好玩好食的地方。不過，有時因為中港差異或矛盾，間中都會有不愉快的事情發生。日前，一位內地來港讀書的女學生就發文指自己在食飯時，偶遇一整圍香港的老人家，原先大家還和諧地聊天，豈料香港老人最後竟因觀察到1事而直嘲事主「老土」，遭事主及大批網民鬧爆「不尊重人」。

（圖片來源：TVB《愛‧回家之開心速遞》​​劇照）

（圖片來源：TVB《愛‧回家之開心速遞》​​劇照）

內地女來港讀書 與好友相約街市熟食市場

日前，一位由內地來港讀書的女學生在社交平台以「被港人當面說土」為題發文，直指自己在食飯時突然被香港的老人攻擊。她表示自己相約了好友到位於街市的熟食市場食飯，惟因當事人數較多，因此她們一行二人需要跟一圍香港的老人搭枱。她憶述在剛坐下時，老人們都表現得十分熱情，先是詢問事主讀甚麼學校、甚麼專業，場面一度和諧。

 

（圖片來源：IG@beartse） （圖片來源：小紅書）

偶遇一圍香港老人 竟因1事被群嘲老土

事件的轉折發生在事主的朋友講電話後，只因事主在回答老人問題時，一直堅持用廣東話溝通，惟好友卻用普通話講電話，令到其中一名老人突然說道「你們一看就是內地人」。事主坦言自己當時「天真地問why」，而老人們就用普通話回答指「因為你們穿得很土」，令她們極度尷尬，形容為「第一次被貼臉開大」，最後還是靠食肆的阿姨「拉去旁邊的桌子坐了」才得以緩解氣氛。

 

（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照）

（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照）

事主無奈發文 香港網民揚言：廢老不代表我們

事主事後無奈發文，先是反問「local都是這樣說話的嗎，還挺mean」，又強調自己當天的衣著打扮為「棕色襯衫、白色針織外套、棕色裙子、棕色靴子、白色帆布包」，而好友則是「黑色褲子、運動鞋、白色外套、牛仔布小包」，直指這身衣著「也算中規中矩」、「正常得體」，沒料到會被香港老人如此批評。大批內地網民得知後十分憤怒，均表示「香港人穿的才真土啊，但又不完全土，屬於又土又潮了」、「就是土，自以為casual」，又指「港人越來越不尊重遊客了」。不過，亦有香港網民留言安慰，揚言香港的「老東西就是喜歡挑刺，專挑年輕人的」、「被本地人瞪多了罵多了，就不敢搞本地人只敢搞遊客，死廢老」。

 

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（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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